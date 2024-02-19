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İstanbul Havalimanı'nda provokasyona girişen PKK sempatizanı hakkında soruşturma başlatıldı

Annesinin Türkçe bilmediği gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldığını ileri süren şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Dün sosyal medyada yayılan ve DEM Parti destekli hesaplar tarafından da körüklenen videoda bir şahıs, annesinin Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadığını ve iki buçuk saat rehin kaldığını ileri sürmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, görüntü paylaşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Öte yandan provokatör şahsın 2007 yılında terör örgütü PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

18:26 - 19/02/2024 Pazartesi
IHA
İstanbul Valiliği, 'havalimanında mahsur kalındı' iddialarını yalanlamıştı.
İstanbul Valiliği, 'havalimanında mahsur kalındı' iddialarını yalanlamıştı.

İstanbul'da sosyal medyadaki “Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması üzerine paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.


Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat 2024'de annesinin lisanı nedeniyle kendini anlatamadığını, 2 buçuk saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini ve mağdur olduğunu iddia ederek çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde olayın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.


İstanbul Havalimanı'nda 'iki buçuk saat rehin kalma' iddialarına İstanbul Valiliğinden açıklama: Görüntüler art niyetli
İstanbul Havalimanı'nda 'iki buçuk saat rehin kalma' iddialarına İstanbul Valiliğinden açıklama: Görüntüler art niyetli

Sosyal medyada, "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir kadınla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğunu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığını bildirdi. Açıklamada, S.Ç. isimli şahsın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi. Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı. Öte yandan kirli provokasyonu gerçekleştiren şahsın, 2007 yılında terör örgütü PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı da öğrenildi.


#İstanbul Havalimanı
#Rehin
#Türkçe
#Sosyal Medya
38 dakika önce
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