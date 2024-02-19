İstanbul Havalimanı'nda provokasyona girişen PKK sempatizanı hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada, "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir kadınla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğunu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığını bildirdi. Açıklamada, S.Ç. isimli şahsın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi. Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı. Öte yandan kirli provokasyonu gerçekleştiren şahsın, 2007 yılında terör örgütü PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı da öğrenildi.