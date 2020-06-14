İstanbul Havalimanı’nda tarihi gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü pisti açıyor

İstanbul Havalimanı için tarihi bir gün daha yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü bağımsız pistin açılışını yapıyor.

Erdoğan’dan satır başlıkları şöyle:

Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor.

İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir.

Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi kısalacaktır.

EKONOMİ Dünyanın en büyüğünde yeni gelişme: İstanbul Havalimanı’nda üçüncü pist bugün açılıyor

Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi.

Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz

EKONOMİ İstanbul Havalimanı’nı dünya alkışlıyor

EKONOMİ İstanbul Havalimanı 3. pistini açıyor: Türkiye Almanya'yı geçti sıra İngiltere'de

Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum.

Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz.

Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık

Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu.

Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu.

Tünellerimizin sayısını 83 ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik.

Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık.

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Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık.

Karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini çok daha iyilerini çok daha büyüklerini yapmamız için ilham, cesaret ve şevk veriyor.

FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacağını açıklamasının ardından, havalimanlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Havalimanı yetkilileri de yolcuların herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmaması için tüm önlemleri aldı. Terminale ilk girişte termal kameralarla vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak yolcuların vücut ısıları akıllı kasklar aracılığıyla da kontrol edilecek. Havalimanı işletmecisi İGA’nın belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulamasından sorumlu olacak ’İGA Hijyen Ekibi’ tarafından kullanılacak akıllı kasklar habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin sıcaklık ölçümünü yapıp, sıcaklık eşik değerini aşan kişileri tespit edecek Tespit edilen bu kişiler daha sonra sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Üzerinde iki adet kamera bulunan kasklar aynı zamanda plaka tanıma, yüz tanıma, cep telefonu tarafından üretilen kişiye özel QR kod ile kişinin sıcaklık ölçümünü de eşleştirme özelliğine sahip. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şu anda Dubai ve Roma havalimanlarında kullanılan kask tarifeli seferlerin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda da kullanılmaya başlanmış olacak Yolcu bavulları ultraviyole ışıklarla temizlenecek Sadece yolcuların değil yolcu bagajların temizliğini de düşünen İGA yetkilileri, yolcuların bagajlarını temizlemek için giriş kapılarına yeni cihazlar yerleştiriyor. Havalimanı giriş kapılarında bulunan x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleyecek. Ayrıca x-ray cihazlarının önüne güvenli mesafe sensörleri yerleştirdi. Güvenlikten sırası bekleyen yolcuların güvenli mesafede durması için takılan sensörler, güvenli mesafeyi ihlal eden yolcu olursa sinyal veriyor. Ayrıca korona virüs önlemleri kapsamında tüm havalimanlarına yolcu karşılama ve uğurlamaya gelen hiç kimse terminal içerisine alınmayacak. İstanbul Havalimanı uçuşlara hazır Haziran ayında yolcularına kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Yolcuların terminale girişinden uçağa binmesine kadar tüm önlemleri alan İGA yetkilileri, havalimanın birçok noktasına hijyen kiti ve bilgilendirme panoları yerleştirdi. BiP'te paylaş

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