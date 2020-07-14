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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçesi verdi

İstanbul için en büyük projeyi istemiyor: İBB Başkanı İmamoğlu Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçesi verdi

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’ye büyük bir ivme kazandıracak Kanal İstanbul'un yapımı için ihaleler tüm hızıyla sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dev projeye başlanmaması için elinden geleni yapıyor. Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir” imar planları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi veren İmamoğlu, "Bu kadar aceleniz var. Bu kadar telaşınız var. Yani bu acele, bu telaş nedir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İBB Başkanı İmamoğlu Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçesi verdi.
İBB Başkanı İmamoğlu Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni ve 1/1000 ölçekli İmar Planları için bugün İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Ataşehir'de bulunan binasına gelerek itiraz dilekçesini teslim etti. Son dakikahaberlerine göre; İtiraz dilekçesini verdikten sonra açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Aslında hem 100 binlik planlara olan itirazımı yeniledim hem de bin ve 5 binlik planlar askıda. Yaklaşık 10 gündür. Onlara olan itirazımı yaptım" dedi.

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"Aceleye ne gerek var"

İmamoğlu, "Bir planlamanın, masum bir planlamanın şehrin içerisinde bir deprem ve kentsel dönüşüm ile ilgili bir sürecin dahi 6,7,8 yıl sürdüğü bir yerde binlik planı aceleyle 6-7 ay içerisinde ve bunun 4 ayı da pandemi ile geçen bir süreçte askıya asıyorsunuz. Bu kadar aceleniz var. Bu kadar telaşınız var. Yani bu acele, bu telaş nedir" diye konuştu.


  • Ekrem İmamoğlu, "Bu askı süreci bittiği zaman orada binaya ruhsat verecek düzeydesiniz. ÇET raporu ile ilgili itirazlar neticelenmedi. Daha mahkeme süreci devam ediyor. Bilirkişiler ile ilgili tayin isteniyor ve bununla ilgili İstanbul'da ki tüm üniversitelere yazı yazılmış. Yani bilimsel ayağı henüz tamamlanmamış. Kamu vicdanında bu durum şiddetle reddediliyor" ifadelerini kullandı.

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İYİ Partiyle iş birliği

Bir gazetecinin Kanal İstanbul için parti liderlerinden randevu istediğini sorması üzerine Ekrem İmamoğlu, "Şu anda tam açıkçası randevulara kim döndü, ne yaptı, ne etti bilmiyorum. Sayın genel başkanımıza gerekli ve güncel bilgilerimizi geçen hafta aktarmıştım. Yine İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile sohbetimiz planlı. Diğer genel başkanlardan geri dönüşler var. Bire bir, ziyaret edip bilgi almak isteyenler olduğunu biliyorum. Bunların tamamı önümüze geldiğinde sizlerle paylaşırız" dedi.

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