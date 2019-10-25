Gündem İstanbul için korkutan uyarı 176 günlük su stoku kaldı
İSTANBUL

İstanbul için korkutan uyarı: 176 günlük su stoku kaldı

Yağışsız geçen ayların ardından İstanbul'a su sağlayan, toplam 10 barajdaki su seviyesi yüzde 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı 23 Ekim itirabiyle yüzde 43,51'e geriledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde, İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi.

DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek

EYLÜL AYINDA 68 KİLOGRAM OLMASI GEREKEN ORTALAMA YAĞIŞ 7 KİLOGRAM

  • Tek,"Öncelikli olarak yağışlara baktığımızda geçtiğimiz aylardan bu yana yağışlar azaldı. Ortalamaların altına düşmeye başladı. Örneğin Eylül ayında İstanbul için 68 kilogram olan ortalama yağış yaklaşık 7 kilogram olarak düştü. Yani yağışlar 7'de 1 oranında düşmüş vaziyette. Aynı şekilde Ekim ayı içerisinde de bugüne geldiğimizde, 60 kilogram olan ortalama yağış 40 kg olarak gözüküyor. Ve bundan sonraki süreçte de Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart hatta Nisan'a kadar, Mart biraz yağışlar açısından normal geçecek gibi görünse de genel olarak 6 aylık periyotlara bakılırsa yağışlar ortalamanın altında kalacak gözüküyor" dedi.

İSTANBUL'UN 176 GÜNLÜK SU STOKU KALDI

İSKİ'nin yayınladığı barajlardaki doluluk oranı ile önümüzdeki kurak dönemi bir arada değerlendiren Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor. Bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var. Yağışlar Kasım ve Aralık ayında yine ortalamaların altında. Şubat ve Nisan ayları da yine ortalamaların altında kalacak görünüyor. Serin ve Kurak bir kış bizleri bekliyor olacak. Yağışlar açısından sıkıntılar var. Su tasarrufuna da şimdiden başlamamız gerekiyor. Önümüzdeki Ağustos ayına geldiğimizde, yaz aylarına geldiğimizde, şu anki tahminler İstanbul ve çevresinde, Marmara için de aynı şeyleri söyleyebiliriz, bir su problemi konusunun daha çok konuşulacağı günler olacak gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan toplam 10 barajın doluluk oranları ise şu şekilde:

  • Ömerli Barajı 42,92, Pabuçdere Barajı 2,92, Sazlıdere 42,10, Büyükçekme 44,15, Kazandere 6,23, Elmalı Barajı 69,85, Darlık Barajı 49,44, Istrancılar Barajı 26,30, Alibey Barajı 35,58 Terkos Barajı ise 61,79

İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki görüntü korkuttu
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Eylül ve ekim aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi hızla azaldı.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şu anda 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44,37.
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Su seviyesi en çok azalan barajların başında Kırklareli'nin Karadeniz sahiline yakın bölgesinde yer alan Pabuçdere ve Kazandere barajları geldi. Bu barajlar kuruma tehlikesi sinyali vermeye başladı. Özellikle Pabuçdere Barajı'nda sadece kullanılmayan dip suyu kaldı.
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Her iki barajdaki su seviyesi havadan görüntülendi. 60 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip ve ormanlık alanda bulunan Pabuçdere Barajı'nda neredeyse su kalmadı. Şu anda bu barajın sadece en derin bölgesinde az miktarda su bulunuyor.
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İSKİ verilerine göre, buradaki su seviyesi yüzde 2,81'e geriledi. Barajda yalnızca 1 milyon 64 bin metreküp su kaldı.
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100 milyon metreküp kapasiteli Kazandere'de su miktarı yüzde 7,88'e inerken, Kazandere'de sadece 1 milyon 37 bin metreküp su kaldı. Bu barajlardaki su, İstanbul'un bir günlük ihtiyacını bile karşılayamıyor. Zira İstanbul'un günlük su ihtiyacı, 2 milyon 642 bin 907 metreküp.19 Eylül'de doluluk oranı yüzde 52,39 olan barajlardaki su seviyesi, aradan geçen bir ayda yüzde 44,37'e düştü.
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Su miktarındaki azalış diğer barajlarda da net görülüyor. Elmalı'da yüzde 70,29, Terkos'da yüzde 62,47, Darlık'ta yüzde 49,92, Büyükçekmece'de yüzde 44,51, Ömerli'de yüzde 43,61, Sazlıdere'de yüzde 42,53, Alibey'de yüzde 36,16 ve Istrancalar'da yüzde 25,88 su kaldı.
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Ekim 2010 ile Ekim 2019 tarihleri arasında, bu yıl su seviyesinin en azaldığı üçüncü sene oldu. 2014 yılında su seviyesi yüzde 21,39'a gerilerken, 2016'da yüzde 40,43, 2019'da ise yüzde 44,37 oldu.
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10 barajdaki su miktarı 385 milyon 42 bin metreküpe gerilemiş durumda.
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Barajlardaki su miktarı şöyle: Baraj Su miktarı (metreküp) Ömerli 102,65 milyon Terkos 101,36 milyon Büyükçekmece 66,29 milyon Darlık 53,66 milyon Sazlıdere 37,74 milyon Alibeyköy 12,35 milyon Elmalı 6,75 milyon Pabuçdere 1,64 milyon Kazandere 1,37 milyon Istrancalar 1,61 milyon
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İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki görüntü korkuttu
İstanbul'a su sağlayan Kırklareli sınırındaki Pabuçdere ve Kazandere barajlarında kuruma tehlikesi olduğu bildirildi.


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