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İSTANBUL

İstanbul'un göbeğinde iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma: Biri ağır iki yaralı

İstanbul Maltepe'de iki grup arasında gece saatlerinde kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıktı. Olayda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Çatışmanın ardından caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaptığı araştırmada olay yerinde kalaşnikof ve silahlara ait mermi çekirdekleri buldu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Maltepede iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma: 1i ağır, 2 yaralı
Maltepe'de iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma çıktı.

Olay saat 23:00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gündüz kavga eden 2 grup gece Nadire Caddesi'nde buluştu.

Olay yerine 2 otomobille gelen grup ve yaya grup arasında kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıktı.

Maltepe'de iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma çıktı.
Maltepe'de iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma çıktı.

Olay yerine 34 CUF 707 plakalı otomobille gelen Mesut Yılmaz bacağından yaralanırken şoför koltuğunda oturan Mevlüt Sağdıç başından yaralandı. Olaydaki diğer otomobil ve grup kaçarak izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada yaralanan Yılmaz ve Sağdıç Ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağdıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Maltepe'de iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma çıktı.
Maltepe'de iki grup arasında kalaşnikoflu çatışma çıktı.

BİR GÖZALTI

Çatışmanın ardından caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaptığı araştırmada olay yerinde kalaşnikof ve silahlara ait mermi çekirdekleri buldu.

Çatışmada kurşun delikleri olan otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken park halindeki başka bir otomobilin camına ve kaportasına da mermi isabet etti. Olay yerinde polis uzun süre çalılıkların arasında silah aradı. Çatışmayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

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