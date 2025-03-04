İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para operasyonu: 2 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

İstanbul merkezli 8 ilde yürütülen bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin finans işlemlerini yönettikleri, üçüncü kişiler adına banka hesapları açarak paravan şirketler üzerinden kara para akladıkları ve bu paraları yurt dışındaki kripto borsalarına aktardıkları belirlenen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Soruşturmada, 2 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edilirken, yapılan operasyonlarda örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket, İstanbul ve Aydın'da 2 otel olmak üzere toplam 250 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.