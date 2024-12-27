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Sanal bahis soruşturması genişliyor: 7 fenomene gözaltı kararı

Sanal bahis soruşturması genişliyor: 7 fenomene gözaltı kararı

12:0627/12/2024, Cuma
IHA
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Sanal bahis soruşturmasında kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi.
Sanal bahis soruşturmasında kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İstanbul'da fenomenlerin sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine bir operasyon daha düzenlendi. 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sosyal medyada yüksek takipçi kitlesine sahip fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.


İstanbul'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.


Üç fenomene gözaltı

Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Çağlayan Adliyesine sevk edilecek.



#sosyal medya
#emniyet
#sanal bahis

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