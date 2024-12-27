Sanal bahis soruşturması genişliyor: 7 fenomene gözaltı kararı

İstanbul'da fenomenlerin sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine bir operasyon daha düzenlendi. 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Sosyal medyada yüksek takipçi kitlesine sahip fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi.
İstanbul'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.
Üç fenomene gözaltı
Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Çağlayan Adliyesine sevk edilecek.