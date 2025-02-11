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Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 24 kişi gözaltında

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 24 kişi gözaltında

09:3511/02/2025, الثلاثاء
AA
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Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet üzerinden bahis oynatarak örgütlü olarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir merkezli 9 ilde yürütülen çalışmada, ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, başka kişilere ait banka ve kredi kartları, kullanıma hazır sim kart, silah ve fişek ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "320 sayılı milli piyango hakkında kanun hükmünde kararnameye muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. 24 şüphelinin işlemleri devam ediyor.


#Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Yasa dışı bahis
#Operasyon
#Eskişehir

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