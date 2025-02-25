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Sanal bahis reklamı davasında karar: Serdar Ortaç'ın cezası belli oldu

Sanal bahis reklamı davasında karar: Serdar Ortaç'ın cezası belli oldu

11:0125/02/2025, Tuesday
G: 25/02/2025, Tuesday
DHA
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Daha önceki duruşmada ifade veren Ortaç, aylık 500 bin lira geliri olduğunu söylemişti.
Daha önceki duruşmada ifade veren Ortaç, aylık 500 bin lira geliri olduğunu söylemişti.

Sanal bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Serdar Ortaç'ın davasında karar çıktı. Ortaç'a 10 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın,
'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan
yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ortaç'ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanal bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Ortaç'ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün geri bırakılmasına karar verdi.


Mütalaadan

Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi. Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.


Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.



#Serdar Ortaç
#sanal bahis
#Mehmet Ali Erbil

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