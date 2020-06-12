İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: ByLock kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.
BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde 40 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.