İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: ByLock kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı

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Kaynana terörü: Cezaevinden çıktı ilk iş gelinini öldürdü

Bursa’da cezaevinden izinli çıktıktan sonra gelinleri olan genç kadını tartıştıktan sonra bıçakla öldüren şüpheli kadın adliyeye sevk edildi. Zanlı adliye girişinde gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ben yapmadım, Ben kimseye bir şey yapmadım" diye konuştu.