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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: ByLock kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.

Haber Merkezi AA
FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde 40 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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