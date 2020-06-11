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POLİTİKA

Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis

ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Casusluktan yargılanan Metin Topuz için yeni karar
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Casusluktan yargılanan Metin Topuz için yeni karar

Metin Topuz'un tutukluluğu devam edecek
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Metin Topuz'un tutukluluğu devam edecek

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

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ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz için 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Topuz oranın sahibi gibiydi
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Topuz oranın sahibi gibiydi

Talebi reddedildi

Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Topuz, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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