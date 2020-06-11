Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis

Bakan Çavuşoğlu canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, ''Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur'' dedi. Çavuşoğlu, 1462 tarihli Fatih Vakfiyesine ait orijinal belgeyi de göstererek, 'Ayasofya'nın cami olarak tapusunun bu vakfa devredilmesini, tescil edilmesini gösteriyor. Bunun nesini tartışıyorsunuz?' diye konuştu.

