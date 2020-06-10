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3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturmada, aralarında polislikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 63 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zanlıların, FETÖ şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu, yeniden yapılanma içinde yer aldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında polislikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'NÜN YENİDEN YAPILANMA İÇİNDE YER ALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

  • Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütüne yönelik çalışma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların, FETÖ şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu, yeniden yapılanma içinde yer aldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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