İstanbul merkezli 'sağlık koridoru' açılmalı

İstanbul ve Umman’ın alternatif lojistik merkezler olarak devreye alınabileceğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, “Hint-Pasifik tarafından Umman, Avrupa ve Karadeniz-Akdeniz hattında ise Türkiye merkezli bir yapı kurulabilir. Bu iki hat üzerinden oluşturulacak bir sağlık koridoru, ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının daha güvenli ve sürdürülebilir şekilde yapılmasını sağlayabilir” önerisini yaptı. Karayolunun alternatif olarak gündeme geldiğini ancak kapasite ve zaman açısından sınırlı olduğunu belirten Kaya, “Bir geminin taşıdığı yükle bir tırın taşıdığı kapasite aynı değil. Bu da maliyeti artırıyor ve süreci uzatıyor” ifadelerini kullandı. İstanbul’un lojistik merkez olma potansiyeline dikkat çeken Kaya, çözüm olarak Türkiye öncülüğünde bir sağlık koridoru kurulabileceğini belirterek, “Nasıl tahıl koridoru kurulduysa, benzer şekilde medikal ya da sağlık koridoru da kurulmalı” dedi.