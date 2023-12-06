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İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den istifa etti

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığına vurgu yaptı.

17:06 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:16 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener - Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (Arşiv)
Meral Akşener - Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (Arşiv)

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener CHP ile köprüleri attı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener CHP ile köprüleri attı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ile ittifak yapıp yapmayacakları merak konusu olan İYİ Parti'de gözler Akşener'e dönmüştü. Akşener, yaptığı konuşmayla CHP ile köprüleri attı. Zehir zemberek sözlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak halinde oldukları CHP'ye kapıları kapatan Akşener, CHP'yi manda ve himaye tuzağı kurmakla suçladı. Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceklerini söyleyen Akşener, "Türk milletini kendilerine mahkum zannedenlerin kurduğu bu tahterevalli düzenine karşı artık yeni bir saftayız. Bu mücadeleyi başkalarının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmadan, özü başımıza birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.


#İYİ Parti
#Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
#İstanbul
18 dakika önce
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