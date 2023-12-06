İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den istifa etti

Meral Hanım’ın Partisi, CHP ile seçim işbirliğine oy çokluğuyla “Hayır” dedi. İP’in Genel İdare Kurulu, seçimlere “hür ve müstakil” olarak girme kararı aldı. Parti, önceki kararında ısrar etti. Bir başka deyişle Akşener, bu kez çark etmedi! *** Daha evvelki seçimlerin aksine… Bu kez kendi başının çaresine bakma iradesi gösteren İP’in bu kritik kararı… Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belli büyükşehirlerde… Yerel seçimlerin kaderini etkileyecek! *** İP yönetiminin “Ret” kararı, CHP için kuşkusuz