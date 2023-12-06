İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den istifa etti

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimde iş birliği teklifini kabul etmedi. Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) oy çokluğuyla seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Yapılan gizli oylamada iş birliğine 14 “Evet”, 35 “Hayır” oyu çıktı. Kararı toplantıdan çıkarken gazetecilere “Hayır kararı çıktı” diyen Akşener duyurdu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da, “Partimiz seçime hür ve müstakil girme kararı aldı” yorumunu yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı olarak görev yaptığı sırada partiden istifa eden Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, parti ile FETÖ arasındaki kirli iş birliğine dikkat çekip itirafta bulundu. "Bu son seçimlerde çok önemli birkaç FETÖ’cü isim İYİ Parti listelerine zuhur etti." diyen Çıray, "Bu bir beka sorunu, iç savaş, provokasyon girişimi" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ile ittifak yapıp yapmayacakları merak konusu olan İYİ Parti'de gözler Akşener'e dönmüştü. Akşener, yaptığı konuşmayla CHP ile köprüleri attı. Zehir zemberek sözlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak halinde oldukları CHP'ye kapıları kapatan Akşener, CHP'yi manda ve himaye tuzağı kurmakla suçladı. Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceklerini söyleyen Akşener, "Türk milletini kendilerine mahkum zannedenlerin kurduğu bu tahterevalli düzenine karşı artık yeni bir saftayız. Bu mücadeleyi başkalarının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmadan, özü başımıza birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'den, "Öcalan'a ev hapsi isteyenler üst düzey görevlere getirildi" diyerek istifa eden partinin kurucularından Vedat Yenerer, İYİ Partililerin HDP'lilerle Meclis koridorlarında kucaklaştığını ve HDP Genel Başkanına "abi" dediklerini söyledi. Şahit olduğu bu anları Medya Siyaset TV yayınında anlatan Yenerer, İYİ Partililerin Türk milliyetçisi olmadığına inandığını ifade ederek "Bunların gözünü para bürümüş dolar ve ihale milliyetçisi." dedi.
Yerel seçim iş birliğini reddeden İYİ Parti, ikinci kez CHP trollerinin hedefi oldu. CHP’li gazetecilerden, trol hesaplardan Meral Akşener'e hakaretler yağdı. Bazı troller, Akşener’e ağza alınmayacak küfürler etti. Hakaretler, 3 Mart’ta Akşener’in 6'lı masadan kalkmasının ardından yaşananları hatırlattı.
Meral Hanım’ın Partisi, CHP ile seçim işbirliğine oy çokluğuyla “Hayır” dedi. İP’in Genel İdare Kurulu, seçimlere “hür ve müstakil” olarak girme kararı aldı. Parti, önceki kararında ısrar etti. Bir başka deyişle Akşener, bu kez çark etmedi! *** Daha evvelki seçimlerin aksine… Bu kez kendi başının çaresine bakma iradesi gösteren İP’in bu kritik kararı… Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belli büyükşehirlerde… Yerel seçimlerin kaderini etkileyecek! *** İP yönetiminin “Ret” kararı, CHP için kuşkusuz
Muş AK Parti belediye başkan adayları isim listesi için geri sayım sürüyor. 2019 yerel seçimlerde Muş’ta 11 ilçe ve belde belediyesini kazanan AK Parti, seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti Muş belediye başkan adayları 2024 listesi merak ediliyor. Temayül yoklamalarının ardından Muş AK Parti belediye başkan adayları kesin liste açıklanacak. Peki AK Parti Muş belediye başkan adayları kim, belli oldu mu? İşte Muş AK Parti merkez ve Malazgirt, Hasköy, Korkut ilçe belediye başkan adayları isim listesi.