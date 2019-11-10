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İstanbul Pendik'te düğünde silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İstanbul Pendik'te düğün davetlisi baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Baba ve bir oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye şerit çekti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye şerit çekti.

Pendik'teki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Yeniasır Caddesi'nde, bir düğüne davetli olarak gelen grup, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen üç kişiyle karşılaştı. Gruptakiler, bu kişilere pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

Pendik'teki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.

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Saldırıda, Şenol, İlyas ve Murat K. yaralandı. Yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek incelemede bulundu.

Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Saldırıda ağır yaralanan Şenol K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kişinin tedavisi ise sürüyor. Bu arada, vurulan kişilerin baba ve iki oğlu olduğu belirtildi.

Saldırıda ağır yaralanan Şenol K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kişinin tedavisi ise sürüyor.

Şüpheliler yakalandı

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrasında araçla kaçan 3 şüpheliyi olayda kullandıkları pompalı tüfek ve tabancayla yakaladı.

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