İstanbul Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: Çok sayıda yaralı var! İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! Şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul Pendik'te E-5 kara yolunda yan yattı. Olay sonrası otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 14 Eylül 2020, 06:58 Son Güncelleme: 14 Eylül 2020, 07:16 DHA