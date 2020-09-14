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İSTANBUL

İstanbul Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul Pendik'te E-5 kara yolunda yan yattı. Olay sonrası otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Pendik'te yolcu otobüsü devrildi.
İstanbul Pendik'te yolcu otobüsü devrildi.

İstanbul Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.

İstanbul Pendik'te yan yatan otobüs kazasından ilk kareler.

İstanbul Pendik'te yan yatan otobüs kazasından ilk kareler.


İstanbul Pendik'te yan yatan otobüs kazasından ilk kareler.

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Kaza sonrası ilk kareler
FOTOĞRAF 13
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İstanbul Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı.
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. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi.
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Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
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Olay sonrası ilk kareler de ajanslara düşmeye başladı.
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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Kaza sonrası ilk kareler
Şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul Pendik'te E-5 kara yolunda yan yattı. Olay sonrası otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.


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