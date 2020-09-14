İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi.
Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
İstanbul Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi.
Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
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