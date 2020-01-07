İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in işlemlerine başlandı

Pistten çıkan uçak yolcu kamerasında

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti. Uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar tüm uçuşlar iptal oldu. Yolculardan birinin kendi cep telefonuyla çektiği video, durumu özetler niteliğinde.