Gündem İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında check-in işlemlerine başlandı
İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in işlemlerine başlandı

Özel bir havayoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşlarında check-in işlemlerine başlandı. Öte yandan Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi. Ara verilen uçuşlara ise saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Sabah saatlerinde pistten çıkan uçak.
Sabah saatlerinde pistten çıkan uçak.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
GÜNDEM
Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

Çalışmalar devam ediyor

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından pistin açılması ve seferlerin devam etmesi için çalışmalar sürüyor.

Pistten çıkan uçak yolcu kamerasında
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Pistten çıkan uçak yolcu kamerasında
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti. Uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar tüm uçuşlar iptal oldu. Yolculardan birinin kendi cep telefonuyla çektiği video, durumu özetler niteliğinde.

Check-in işlemlerine başlandı

Havalimanında da ara verilen check-in işlemlerine iç hatta yeniden başlandığı, yolcuların kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandı

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.


22.00'da seferler başlayacak

  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
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Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.
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Herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken pist, ilk olarak saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.
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Havalimanında yapılan çalışmaların ardından uçuşların saat 20.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi.
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Yetkililer, çalışmaların daha erken tamamlanması halinde pistin belirtilen saatten önce yeniden uçuşlara açılacağını ifade etti.
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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı. Uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.


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