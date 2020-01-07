İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in işlemlerine başlandı

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı.
Çalışmalar devam ediyor
Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından pistin açılması ve seferlerin devam etmesi için çalışmalar sürüyor.
Check-in işlemlerine başlandı
Havalimanında da ara verilen check-in işlemlerine iç hatta yeniden başlandığı, yolcuların kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.
Yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandı
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 7 Ocak 2020
22.00'da seferler başlayacak
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.