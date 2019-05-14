İstanbul seferberliği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm milletvekillerinin İstanbul’da karşılıkları olduğunu belirterek, “Bayram tatili ile birlikte tamamen İstanbul’a yoğunlaşacaksınız. Bu da önemli. Memleket değil İstanbul” dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. Türkiye çok zor bir dönemden geçerken kendi hırsları uğruna AK Parti’ye zarar vermeye çalışanlar olduğunu belirten Erdoğan, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ ÇOK KOŞTURACAĞIZ

Erdoğan’ın iftar sonrası yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle: Önümüzdeki kısa vadeli en önemli işimiz, yenilenme kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleridir. Bu konuda en büyük desteği doğrusu sizlerden bekliyoruz. Sizlerden Meclis çalışmalarına ara verene kadar Genel Kurul günleri Ankara’da diğer günler İstanbul’da çalışmalarınızı yürütmenizi istiyorum. Çünkü tüm milletvekili arkadaşlarımın İstanbul’da karşılıkları var. İstanbul 81 vilayetimizin temsilcisinin olduğu bir şehir. Hele hele ilk 22 sıra yoğun nüfusları olan bir demografik yapıdır. Burada onun için Sivas’tan, Kastamonu’dan Erzurum’dan, Tokat’tan, Giresun’dan, Trabzon’dan, Rize’den kimler varsa Kayseri’den, Konya’dan, Ordu’dan bütün hepsinin buralarda temsilcileri var. Onun için de hemşehrileriyle İstanbul’daki hemşehri dernekleri ile sık sık buluşmak suretiyle bu işi lehe çevirmemiz lazım. Ve onun için de çok çalışacağız çok koşturacağız.

KİMSEDEN YÖNLENDİRME BEKLEMEYİN

Bayram tatili ile birlikte tamamen İstanbul’a yoğunlaşacaksınız. Bu da önemli. Memleket değil İstanbul. Ve memleketine gitmek isteyenlere de hayır bu seçimde memleket yok bayramı burada kutlayacağız. Genel merkezimiz ve Meclis grubumuz bu çalışmaların planlamasını birlikte yapacaklar. Bununla birlikte her bir milletvekilimiz kimseden yönlendirme beklemeden İstanbul’da nerede bir hemşehrisi nerede bir eşi dostu, arkadaşı, nazının geçeceği kimse varsa tek tek hepsini arayıp adayımıza destek istemelidir. Genel Kurul çalıştığı anlarda burada, bunun dışında da fevkalâde haller olursa izne tabi, o şekilde seçim çalışmaları için İstanbul’a zamanımızı vaktimizi tahsis edelim diyoruz.

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HIRS UĞRUNA DAVAYA ZARAR VEREMEZLER

Açık konuşuyorum: AK Parti milletin partisi olarak değil de kendi heva ve heveslerine aracı gibi görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Gerek 24 Haziran’daki milletvekili gerek 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçimleri bu bakımdan bize çok kıymetli dersler vermiş çok önemli fotoğraflar göstermiştir. Türkiye’nin ve Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği bir dönemde, partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Bölgemizdeki kardeşlerimiz, İslam dünyası ve dünyadaki tüm mazlumlar ve mağdurlar kalbini bize çevirmişken gözlerini bize yöneltmişken kimsenin kendi hırsı uğruna bu büyük davayı sekteye uğratmasına rıza göstermeyeceğiz. Unutmayın şu anda dünyada herkes 31 Mart’ı izlediği gibi şimdi de 23 Haziran’da takip ediyor. Acaba Türkiye’de ne olacak? İstanbul’da ne olacak? Kendi ailemiz arkadaşlarımız dostlarımız dahil hiç kimsenin hatırı için böyle bir vebalin altına giremeyiz. Aksi takdirde Bunun hesabını Allah da sorar millet de sorar ümmet de sorar.

31 Mart’tan çok önemli dersler aldık

Hakikatlerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “İstanbul seçimleri ile ilgili hakikatler işte şimdi ortaya çıkmıştır. İlçeler bazında tek tek anlam taşımayan sonuca etki etmeyen oyların Büyükşehir toplamında nasıl bir etkiye sahip olduğunu ısrarla milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Yeter ki biz bunu milletimize en doğru şekilde anlatabilelim. Unutmayınız en etkili anlatma yöntemi de yüz yüze yapılandır. Tabii 31 Mart seçimlerinde alacağımız tek ders bu değildir. Sandıklara sahip çıkma konusundaki en küçük bir zafiyetin nasıl neticelere yol açacağını hep birlikte gördük. Aynı şekilde seçim çalışmalarında sergilenen dağınıklığın, yapılan yanlışların, bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük mücadele anlayışının bizi nerelere getirdiğini de hep birlikte gördük”