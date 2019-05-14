Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbul seferberliği
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

İstanbul seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimi için milletvekillerine sahaya inme talimatı verdi. Vekillerin bayramı Ankara’da, bayram sonrasını ise İstanbul’da geçirmesini isteyen Erdoğan, “Bu seçimde memleket yok, bayramı burada kutlayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm milletvekillerinin İstanbul’da karşılıkları olduğunu belirterek, “Bayram tatili ile birlikte tamamen İstanbul’a yoğunlaşacaksınız. Bu da önemli. Memleket değil İstanbul” dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. Türkiye çok zor bir dönemden geçerken kendi hırsları uğruna AK Parti’ye zarar vermeye çalışanlar olduğunu belirten Erdoğan, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ ÇOK KOŞTURACAĞIZ

Erdoğan’ın iftar sonrası yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle: Önümüzdeki kısa vadeli en önemli işimiz, yenilenme kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleridir. Bu konuda en büyük desteği doğrusu sizlerden bekliyoruz. Sizlerden Meclis çalışmalarına ara verene kadar Genel Kurul günleri Ankara’da diğer günler İstanbul’da çalışmalarınızı yürütmenizi istiyorum. Çünkü tüm milletvekili arkadaşlarımın İstanbul’da karşılıkları var. İstanbul 81 vilayetimizin temsilcisinin olduğu bir şehir. Hele hele ilk 22 sıra yoğun nüfusları olan bir demografik yapıdır. Burada onun için Sivas’tan, Kastamonu’dan Erzurum’dan, Tokat’tan, Giresun’dan, Trabzon’dan, Rize’den kimler varsa Kayseri’den, Konya’dan, Ordu’dan bütün hepsinin buralarda temsilcileri var. Onun için de hemşehrileriyle İstanbul’daki hemşehri dernekleri ile sık sık buluşmak suretiyle bu işi lehe çevirmemiz lazım. Ve onun için de çok çalışacağız çok koşturacağız.

KİMSEDEN YÖNLENDİRME BEKLEMEYİN

Bayram tatili ile birlikte tamamen İstanbul’a yoğunlaşacaksınız. Bu da önemli. Memleket değil İstanbul. Ve memleketine gitmek isteyenlere de hayır bu seçimde memleket yok bayramı burada kutlayacağız. Genel merkezimiz ve Meclis grubumuz bu çalışmaların planlamasını birlikte yapacaklar. Bununla birlikte her bir milletvekilimiz kimseden yönlendirme beklemeden İstanbul’da nerede bir hemşehrisi nerede bir eşi dostu, arkadaşı, nazının geçeceği kimse varsa tek tek hepsini arayıp adayımıza destek istemelidir. Genel Kurul çalıştığı anlarda burada, bunun dışında da fevkalâde haller olursa izne tabi, o şekilde seçim çalışmaları için İstanbul’a zamanımızı vaktimizi tahsis edelim diyoruz.

REKLAM

HIRS UĞRUNA DAVAYA ZARAR VEREMEZLER

Açık konuşuyorum: AK Parti milletin partisi olarak değil de kendi heva ve heveslerine aracı gibi görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Gerek 24 Haziran’daki milletvekili gerek 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçimleri bu bakımdan bize çok kıymetli dersler vermiş çok önemli fotoğraflar göstermiştir. Türkiye’nin ve Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği bir dönemde, partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Bölgemizdeki kardeşlerimiz, İslam dünyası ve dünyadaki tüm mazlumlar ve mağdurlar kalbini bize çevirmişken gözlerini bize yöneltmişken kimsenin kendi hırsı uğruna bu büyük davayı sekteye uğratmasına rıza göstermeyeceğiz. Unutmayın şu anda dünyada herkes 31 Mart’ı izlediği gibi şimdi de 23 Haziran’da takip ediyor. Acaba Türkiye’de ne olacak? İstanbul’da ne olacak? Kendi ailemiz arkadaşlarımız dostlarımız dahil hiç kimsenin hatırı için böyle bir vebalin altına giremeyiz. Aksi takdirde Bunun hesabını Allah da sorar millet de sorar ümmet de sorar.

  • 31 Mart’tan çok önemli dersler aldık
  • Hakikatlerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “İstanbul seçimleri ile ilgili hakikatler işte şimdi ortaya çıkmıştır. İlçeler bazında tek tek anlam taşımayan sonuca etki etmeyen oyların Büyükşehir toplamında nasıl bir etkiye sahip olduğunu ısrarla milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Yeter ki biz bunu milletimize en doğru şekilde anlatabilelim. Unutmayınız en etkili anlatma yöntemi de yüz yüze yapılandır. Tabii 31 Mart seçimlerinde alacağımız tek ders bu değildir. Sandıklara sahip çıkma konusundaki en küçük bir zafiyetin nasıl neticelere yol açacağını hep birlikte gördük. Aynı şekilde seçim çalışmalarında sergilenen dağınıklığın, yapılan yanlışların, bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük mücadele anlayışının bizi nerelere getirdiğini de hep birlikte gördük”

AK Parti'de kucaklaşma harekatı
GÜNDEM
AK Parti'de kucaklaşma harekatı
Diyanet Camii kundaklandı

Diyanet Camii kundaklandı

​İslamofobik saldırı ABD'nin New Haven şehrinde gerçekleşti.
İdlibi görüştüler

İdlib'i görüştüler

​Erdoğan ile Putin ateşkes ihlallerini ele aldı.
Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

​Rumlardan Türkiye'nin sondaj faaliyetiyle ilgili flaş yorum.
Bu bayramda memleket yok

Bu bayramda memleket yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat.
Protestolarla kazandı

Protestolarla kazandı

Beşiktaş, haftanın kapanışında Alanyaspor'u 2-1 yendi.
CHP ve<br>İyi Parti'ye ret

CHP ve
İyi Parti'ye ret

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İki müjde daha

İki müjde daha

Binali Yıldırım, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Türk takımı <br>olmayacak

Türk takımı
olmayacak

UEFA'dan Türk futbolunu yıkan Devler Ligi kararı.
'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

​Yerli helikopterin motoru savunma sanayiye teslim edildi.
FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

Hamza kod adlı şahıs, polisle işbirliğini anlattı.
Bitmesine<br>çok az kaldı

Bitmesine
çok az kaldı

​218 kilometrelik yapay nehirde sona gelindi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.
Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

​ODTÜ'lü genç kariyerini bıraktı, talebe yetişemiyor.
Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
En güzel<br>meslek olacak

En güzel
meslek olacak

​Ziraat mühendislerinden 'terk etmeyin' çağrısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.