İstanbul Şişli'de yolda yürürken başına cam düşerek öldü; ailesi tazminat davası açtı.

Cam takma işlemini gerçekleştiren Burhan Ertekin ile Çetin Başkabak hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçundan ceza verildi.

Şerafettin Özevin'in ailesi, ceza davasının ardından oğullarının ölümünden sorumlu olduğunu belirttikleri cam takma işini üstlenen Meliha Ertekin, Burhan Ertekin ve Çetin Başkabak ile kazanın gerçekleştiği otel sahibi ve işletmecisi Mehri Moazzenkhoshelhan hakkında 620 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.