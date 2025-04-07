İstanbul Şişli'de yolda yürürken başına cam düşerek öldü; ailesi tazminat davası açtı.

İstanbul Şişli'de 10 katlı otelin çatı katındaki pencere camının başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Şerafettin Özevin'in (19) ailesi, ceza davasının ardından camın montajını yapanlar, otel sahipleri ve işletmecisine 620 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.
Şişli'deki olay, 3 Eylül 2020'de Elmadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Para bozdurmak için çalıştığı eczaneden çıkan Şerafettin Özevin, caddede yürüdüğü sırada 10 katlı otelin çatı katındaki pencerenin camı üstüne düştü.
30 metre yükseklikten düştü
İki kişiye ceza verildi
Cam takma işlemini gerçekleştiren Burhan Ertekin ile Çetin Başkabak hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçundan ceza verildi.
Aile tazminat davası açtı
Şerafettin Özevin'in ailesi, ceza davasının ardından oğullarının ölümünden sorumlu olduğunu belirttikleri cam takma işini üstlenen Meliha Ertekin, Burhan Ertekin ve Çetin Başkabak ile kazanın gerçekleştiği otel sahibi ve işletmecisi Mehri Moazzenkhoshelhan hakkında 620 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.