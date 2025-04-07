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İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölüm: Başına cam düştü ailesi tazminat davası açtı

İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölüm: Başına cam düştü ailesi tazminat davası açtı

12:597/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul Şişli'de yolda yürürken başına cam düşerek öldü; ailesi tazminat davası açtı.
İstanbul Şişli'de yolda yürürken başına cam düşerek öldü; ailesi tazminat davası açtı.

İstanbul Şişli'de 10 katlı otelin çatı katındaki pencere camının başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Şerafettin Özevin'in (19) ailesi, ceza davasının ardından camın montajını yapanlar, otel sahipleri ve işletmecisine 620 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Şişli'deki olay, 3 Eylül 2020'de Elmadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Para bozdurmak için çalıştığı eczaneden çıkan Şerafettin Özevin, caddede yürüdüğü sırada 10 katlı otelin çatı katındaki pencerenin camı üstüne düştü.

30 metre yükseklikten düştü

Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen camın başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Özevin, 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Şerafettin Özevin'in ailesi, olayın ardından sorumlular hakkında dava açtı.

İki kişiye ceza verildi

Cam takma işlemini gerçekleştiren Burhan Ertekin ile Çetin Başkabak hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçundan ceza verildi.

Aile tazminat davası açtı

Şerafettin Özevin'in ailesi, ceza davasının ardından oğullarının ölümünden sorumlu olduğunu belirttikleri cam takma işini üstlenen Meliha Ertekin, Burhan Ertekin ve Çetin Başkabak ile kazanın gerçekleştiği otel sahibi ve işletmecisi Mehri Moazzenkhoshelhan hakkında 620 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

#İstanbul
#Şişli
#Elmadağ Mahallesi
#Şerafettin Özevin

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