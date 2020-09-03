Şişli'de dehşete düşüren olay: Yolda yürürken kafasına pencere camı düştü

İstanbul Şişli'de, caddede yürüyen Şerafettin Ö.'nün kafasına 10 katlı otelin çatı katından pencere camı düştü. Ağır yaralanan Ö. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

DHA Şişli'de yolda yürüyen Şerafettin Ö'nün kafasına cam düştü.

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OTELİN ÇATI KATINDAN KAFASINA DÜŞTÜ

Olay, Elmadağ Cumhuriyet Caddesi'nde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen Şerafettin Ö.'nün başına 10 katlı bir otelin çatı katından pencere camı düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen camın kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan Ö.'nün ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir temizlik görevlisi, kanlar içinde yerde yatan yaralının başına kağıt mendille tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlilerince müdahale yapılan Ö. ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerafettin Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, pencere camının düşme nedeninin belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

İHA Şişli'de yolda yürüyen Şerafettin Ö'nün kafasına düşen cam...

CAM BİNADAN FIRLADI

Caddede yürürken talihsiz bir kaza geçiren Şerafettin Ö.'nün ilk yardımına koşan temizlik görevlisi Savaş Koşu, "Delikanlı yolda yürüyordu. Binadan cam fırladı, kafasına vurdu. Cam kafasına vurunca yere yattı. Yürürken adamın üzerine cam düştü. Sonra kan fırlamaya başladı. Ben de kağıt mendili çıkartıp alnına tampon yaptım. Bu sefer de burnu şişti. En az 20-25 dakika kolumun üzerinde kaldı. Daha sonra ambulans alıp götürdü" dedi.

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DHA

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