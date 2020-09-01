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Gündem Üvey anne genç kızın başından aşağı kaynar su dökmüştü Öz anne 45 yıla isyan etti, müebbet hapis istedi
İSTANBUL

Üvey anne genç kızın başından aşağı kaynar su dökmüştü: Öz anne 4.5 yıla isyan etti, müebbet hapis istedi

İstanbul Ümraniye’de, 15 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktüğü ileri sürülen üvey annenin soruşturması tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Yaşanan dehşet verici olayda kaynar suyun silah sayıldığı iddianemade şüphelinin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Mağdur kızın öz annesi Kesra Yılmaz talep edilen cezaya karşı çıkarak, "Bu adalet mi? Kızım ölümden döndü. Bir ömür boyu cezaevinde kalsın istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
15 yaşındaki üvey kızının üzerine kaynar su döken kadın hakkında 4.5 hapis isteniyor.
15 yaşındaki üvey kızının üzerine kaynar su döken kadın hakkında 4.5 hapis isteniyor.

Ümraniye'de Ocak ayında 15 yaşındaki I.T. yarıyıl tatilini geçirmek üzere babası ve üvey annesinin yanına gitti. İddialara göre üvey annesi Yasemin T. bulaşıkları makinaya dizme bahanesiyle mutfağa çağırdığı I.T.'nin başından aşağı kaynar su döktü. Başı ve sırtı yanan kız hastaneye kaldırıldı.

  • Olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma tamamlanarak Yasemin T. hakkında iddianame hazırlandı. Kaynar suyun silah olarak kabul edildiği iddianamede Yasemin T.'nin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DHA
üvey annesi Yasemin T. bulaşıkları makinaya dizme bahanesiyle mutfağa çağırdığı I.T.'nin başından aşağı kaynar su döktü.

"BULAŞIK DİZME BAHANESİ İLE MUTFAĞA ÇAĞIRMIŞ"

Ocak ayında yaşanan olayı hatırlatan I.T.'nin öz annesi Kesra Yılmaz, "Kızım karnesini aldıktan sonra babasına gitmek istedi. İlk gittiği gün özel bölgesine tekme atmış. Başıma bir şey gelirse diye teyzesine konum göndermiş. Teyzesi de babasıyla konuşarak dönmesini istemiş. Babası, bir gün daha kalmasını istemiş.

Sonraki akşam da yemek yedikten sonra çay suyu koymuşlar. Daha sonra üvey annesi tabakları bulaşık makinasına dizmesini istiyor. Makinayı açarken kaynar suyu başından aşağı döküyor. Kızım o sırada bayılıyor. Kadın kaçıp içeri gidiyor. Su yüzüne de gelmiş. Yüzüne yoğurt sürmüşler. Kızıma yanlışlıkla döktüğünü söylüyor, yanlışlıkla dökse önüne gelir. Başından aşağı sırtı yanmış durumda. Yurt dışından özel yelek getirttik. Onu bile zor giyiyor nefes alamıyor" dedi.

DHA
Üstüne üvey annesi tarafından kaynar su döküldüğü iddia edilen kızın yaralanmadan önceki hali.

"KIZIM ÖMÜR BOYU İZLE YAŞAYACAK"

  • Talep edilen hapis istemine karşı çıkan Yılmaz, "Ben her gün ağlıyorum. İçim parçalanıyor. Kızım ömür boyu izle yaşayacak. Kızım sürekli aynaya bakıyor. Saçları da yandı peruk takıyor. Kızımın hayatı mahvoldu. Sürekli ağlıyor. Geceleri korkuyla kalkıyor. 'Beni yakıyorlar. O kadın beni öldürecek' diye bağırıyor. Kadına 4,5 yıl hapis isteminde bulundular. Bu adalet mi? Kızım ölümden döndü. Nasıl bu hale getirebilir. Kendi evlatları da var. Bir ömür boyu cezaevinde kalsın istiyorum" diye konuştu.

Üvey anne dehşeti
GÜNDEM
Üvey anne dehşeti

"İKİ DEFA İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI"

Kızının psikolojisinin bozulduğunu ve iki defa intihara teşebbüs ettiğini söyleyen anne Yılmaz, "Kızımın psikolojisi bozuk. Psikoloğa götürüyorum tedavi oluyor. İki defa intihar etmeye çalıştı. Evdeki ilaçları içmiş hastaneye zor yetiştirdik. Tek başına bırakamıyorum, sürekli takipteyim" dedi.

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