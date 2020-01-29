Üvey anne dehşeti

Ümraniye Elmalıkent mahallesinde kan donduran bir olay yaşandı. İddialara göre, 14 yaşındaki I.T, sömestr tatili için babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve bir çocuk sahibi üvey annesi Y.T (29)'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi.

DHA I.T'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

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'Kasıtlı olarak yaptı'

I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T'den şikâyetçi oldu. Y.T, gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

DHA Üstüne üvey annesi tarafından kaynar su döküldüğü iddia edilen kızın yaralanmadan önceki hali.

3 kez ameliyat edildi

3 kere ameliyat edilenn I.T.'nin Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi bölümündeki tedavisi sürüyor. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA I.T'nin hastanedeki tedavisi sürüyor

'Bana tekme atıp güldü'

Hastaneki tedavi süren I. T., "İlk gittiğimde bana iyi davrandı. Ama ikinci gittiğimde özel bölgeme tekme attı. Ondan sonra 'Ne yapıyorsun' deyince, bana güldü, kahkaha atmaya başladı. Sonra acıdığını söyledim, oturdum. 'Şaka yaptım bir tanem' dedi. Ondan sonra bir gün daha geçti. Akşam yemeğinden sonra Bulaşıkları makineye yerleştirdiğim sırada başımdan aşağı kaynar su döktü" dedi.

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"'Bana bir şey olursa beni bu konumdan bulursun' demiş"

I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz da, "Babası işteyken kızıma tekme atmış o da babasını arayıp söylemiş. Babası da 'O sana şaka yapmıştır, tekme atmamıştır.' diyor. Teyzesini aramış, 'Ben sana bu konumu atıyorum. Bana bir şey olursa bu konumda beni bulursun' demiş" diye konuştu.

"Annene sakın söyleme"

Öz anne Yılmaz, "Babası 'Annene söyleme, eşime zarar verecek. Sen, bulaşık makinesinin üzerinde ocak varmış, ocağın üzerinde çaydanlık varmış, ben makineyi açarken üzerime geldi dersin' demiş. Kimi arıyorsak herkese böyle söylüyorlar, yalan konuşuyorlar. İlk ifadesini böyle yazmış" ifadesini kullandı.