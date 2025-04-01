Serum sonrası fenalaşıp öldü iddiası: Soruşturma başlatıldı

Keleş, "Bu adrenalin iğnesinin 3 dakika veya 5 dakika içinde yapılması gerektiğini araştırmalarımızla öğrendik. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Ben sonuna kadar hukuki mücadelemi vermeye devam edeceğim. Oğlumuzun otopsi yapıldıktan sonra sonuçlarını bekliyoruz. Avukatımız ilgileniyor, gereken işlemleri yapacağız. Her zaman da davanın arkasındayım. Sonuna kadar da devam edeceğim. Şüpheli ölüm çünkü serum alerji yaptığında 3 dakika içinde adrenalin denilen o iğnenin yapılması gerekiyormuş. Onun yapılmadığını zaten eşim de söyledi. O anda o iğne yapılmış olsaydı, müdahale edilseydi çocuğum şu an yaşayacaktı" şeklinde konuştu.