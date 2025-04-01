Serum sonrası fenalaşıp öldü iddiası: Soruşturma başlatıldı

Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye soğuk algınlığı şikayeti ile başvuran Şükrü Keleş(22) , iddiaya göre hastanede uygulanan serumun ardından, yoğun bakıma alındı. Hastanede bir süre kaldıktan sonra başka bir hastaneye sevk edilen Keleş, 9 gün sonra hayatını kaybetti. Anne Satı Keleş, "Adrenalin iğnesi hemşirenin, doktorun cebinde bulunması gerekiyormuş ama hemşireyi çağırdım bize serumu çıkarttırmadığı gibi iğne de yapmadı, tekrar gitti. Doktorla birlikte geldiler, baktılar. İkisi birden tekrar yanımdan ayrıldılar. Yine yapmadılar. Ben iğne yapıldığını bilmiyordum ama onların bilmesi gerekiyor. 2 kere geldiler o iğneyi yapmadılar. Aradan 15 dakika geçti, ilk 5 dakikada yapsalardı böyle olmayacaktı" dedi.
KIRMIZI ALANA GÖTÜRÜLDÜ
Ailenin iddiasına göre, doktor geldiğinde baygın olan Şükrü Keleş sedyeyle kırmızı alana götürülerek müdahale edildi. Daha sonra yoğun bakıma alınarak entübe edilen Keleş ile ilgili aileye açıklama yapan doktorlar, hastanın nöbet geçirdiğini, nedenini bilmediklerini ve bu nedenle uyuttuklarını söyledi. Beyin tomografisi çekilen hastanın beyninde bir hasar olmadığı belirtildi.
Bunun üzerine Keleş ailesi, çocuklarının başka hastaneye sevk edilmesini istedi, ancak hastane yönetimi başka bir hastaneye sevki geciktirdi. Saatler sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şükrü Keleş'in, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Burada tedavi gören Keleş, 15 Şubat'ta doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Keleş'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra 16 Şubat'ta Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde defnedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ailenin avukatı suç duyurusunda bulundu. Hastane ile ilgili soruşturma başlatıldı.
'SERUMU TAKINCA OĞLUM KUSMAYA BAŞLADI'
Anne Satı Keleş, "Oğlumun biraz soğuk algınlığı vardı. Rahatsızlanmıştı, birlikte hastaneye gittik. Özel bir hastanede muayene oldu, serum yazdılar, 'Tahlil yapacağız' dediler. Serum takıldı, ilk olarak küçük parol taktılar. Bittikten sonra diğer serumu takınca 5-10 dakika içinde oğlum, 'Midem bulanıyor, kusacağım' dedi. Ben hemen hemşireye seslendim" ifadelerini kullandı.
Keleş, "Hemşire geldiğinde oğlum, 'Kolum yanıyor, serumu çıkartın' dedi ama hemşire 'Hayır siz de dokunmayın, doktor gelene kadar çıkarmayacağız' dedi. Hemşire gittikten sonra oğlum kusmaya başlamıştı. Sonra doktorla birlikte geldiler. Oğlum kusarken yan çevirdim. Doktorla hemşire tekrar odadan ayrıldılar. 3, 5 dakika sonra sedye ile birlikte geldiler. O sırada oğlum kollarımda bayılmıştı. Sonra sedyeye koyduk. Doktor kırmızı odaya giderken adrenalin hazırlayın diye kırmızı odadakilere seslendi. Odaya girdiler, 1 saat çıkmadılar. 1 saat sonra, 'hayatı riski var, pek iyi değil, entübe ettik', dediler. Yoğun bakıma aldılar" şeklinde konuştu.
'YOĞUN BAKIM UZMANIMIZ İZİNDE, DEDİLER'
Oğlu yoğun bakıma alındıktan sonra saat 02.00 sıralarında durumu ile ilgili doktorların bilgi verdiğini belirten anne Satı Keleş, "Doktorlar, 'İdrarını yaptı, vücut işlevlerini görüyor, belki düzelebilir' dediler. Sabah saat 08.00 gibi de başhekim, doktorlar bizi odaya çağırdılar, 'Uyanınca nöbet geçiriyor, geri uyutuyoruz, nedenini bilmiyoruz' dediler. Ben de gerekirse siz nedenini bulamazsanız başka bir yere sevk edelim, dedik. 'Sevke gerek yok, bizim göğüs hastalıkları uzmanımız bakıyor dediler" dedi.
Anestezi uzmanımız bakıyor, yoğun bakım uzmanımız izinde' dediler. 'Beyin için emar röntgen çektik, nöroloji uzmanımız izinde ama biz uzmanımıza gönderdik, baktık beyinde bir şey yok' dediler. Ben de o an yoğun bakım uzmanı yok deyince biz araştırma hastanesine sevk edelim dedik" açıklamasında bulundu.
Keleş, "Sevkte 112'ye 'acil' yazmamışlar. 'Biz tedavisine devam ediyoruz' dediler. Hasta yakını isteği üzerine diye yazdıkları için 112 de bayağı bir süre gelmedi. Onlar da hiçbir işlem yapmadı. Biz 6 saat ambulans bekledik. En sonunda hep geçiştiriyorsunuz 6 saatte bir ambulans gelmez mi diye kavga ettik, tartıştık. Ondan sonra 15 dakika içerisinde ambulans geldi ama akşam saat 17.00 olmuştu" dedi.
'SERUM ALERJİ YAPTIĞINDAN ADRENALİN İĞNESİNİN YAPILMASI GEREKİYORMUŞ'
Haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade eden baba Yaşar Keleş, "Oğlumuz yoğun bakımdayken, biz avukatımız aracılığıyla şikayetimizi bulunduk. Gereken işlemler yapılacak. Hem hastaneden hem doktorlardan, hemşireler hakkında gerekli işlemler yapılacak. Yapılan ilk müdahalenin yanlış olduğunu, yaklaşık 15 dakika sürdüğünü biraz önce eşim de söyledi, 3 sefer başına geliyorlar ama yine yapmıyorlar" dedi.
Keleş, "Bu adrenalin iğnesinin 3 dakika veya 5 dakika içinde yapılması gerektiğini araştırmalarımızla öğrendik. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Ben sonuna kadar hukuki mücadelemi vermeye devam edeceğim. Oğlumuzun otopsi yapıldıktan sonra sonuçlarını bekliyoruz. Avukatımız ilgileniyor, gereken işlemleri yapacağız. Her zaman da davanın arkasındayım. Sonuna kadar da devam edeceğim. Şüpheli ölüm çünkü serum alerji yaptığında 3 dakika içinde adrenalin denilen o iğnenin yapılması gerekiyormuş. Onun yapılmadığını zaten eşim de söyledi. O anda o iğne yapılmış olsaydı, müdahale edilseydi çocuğum şu an yaşayacaktı" şeklinde konuştu.