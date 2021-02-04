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İSTANBUL

İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı 3 kişi ise aranıyor

İstanbul Valiliği, izinsiz Boğaziçi gösterilerinde emniyet mensuplarına saldıran ve çevreye zarar veren 8 kişiden 5'inin yakalandığını, 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınanlardan 10 kişinin öğrenci olmadığı belirlendi.
Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınanlardan 10 kişinin öğrenci olmadığı belirlendi.

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

  • Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan, çöp konteynerlerini devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 zanlının yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Y.A.K, N.E, M.C.D, Ö.Ş, A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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