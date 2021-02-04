İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı 3 kişi ise aranıyor

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Buradan Gezi çıkmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi’ndeki provokatif eylemlere sert çıktı. Erdoğan, "Terör örgütü üyesi olan bu gençleri milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz? Yoksa rektörün odasını basmaya çalışan, işgale kalkışan terörist misiniz? Artık bu ülke, Taksim’deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır" ifadelerini kullandı.