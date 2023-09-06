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İstanbul Valiliği: Sel bin 754 ev ve işyerini etkiledi iki kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği dün akşam İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıklarken, su baskınlarında ise ilk belirlemelere göre bin 754 ev ve işyeri etkilendiği belirtildi.

07:34 . 6/09/2023 Çarşamba
DHA
İstanbul'daki sağanak yağış sonrası metrekareye 125 kilogram yağış düştü

İstanbul'daki sağanak yağış sonrası metrekareye 125 kilogram yağış düştü

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağışla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.


Açıklamada, "İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.


Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine 1.150, belediyelere ise 2.540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir. 


Su Baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. 

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 5 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.








#İstanbul
#Sel felaketi
#İstanbul Valiliği
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