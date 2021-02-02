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POLİTİKA

İstanbul Valiliğinden Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si öğrenci değil

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınanlar hakkında yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirdi.

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İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edilmiştir.

  • Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir."

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