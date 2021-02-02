İstanbul Valiliğinden Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si öğrenci değil

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edilmiştir.

Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir."

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OYNAT 00:50 Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup, Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rektörlüğe yürüyen kalabalığın, “Polis defol üniversiteler bizimdir' sloganları attığı görülüyor. BiP'te paylaş

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