Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Valiliği’nden Cuma Namazı genelgesi: Personel idari izinli sayılacak

İstanbul Valiliği’nden Cuma Namazı genelgesi: Personel idari izinli sayılacak

13:4527/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Valiliği'nden Cuma Namazı genelgesi
İstanbul Valiliği'nden Cuma Namazı genelgesi

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine izin verilmesine ilişkin kentteki kamu kurumlarına yazı gönderdi. Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında cuma namazına gitme izinleriyle ilgili problemlerin giderilmesi için yazı gönderdi. Yazıda, personel isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı belirtilerek,
“Genelgenin ruhu, ibadet özgürlüğünü engellememek ve işler aksamadan yeterli personel bulundurulmasını sağlamaktır”
denildi.
İşte Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen o yazı;





#İstanbul Valiliği
#Davut Gül
#Cuma Namazı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da market ve kasaplardan flaş karar! Geçerli tarih açıklandı!: Et fiyatları ramazan sonuna kadar sabitlendi