İstanbul Valiliği’nden Cuma Namazı genelgesi: Personel idari izinli sayılacak

İstanbul Valiliği'nden Cuma Namazı genelgesi
İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine izin verilmesine ilişkin kentteki kamu kurumlarına yazı gönderdi. Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında cuma namazına gitme izinleriyle ilgili problemlerin giderilmesi için yazı gönderdi. Yazıda, personel isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı belirtilerek,
“Genelgenin ruhu, ibadet özgürlüğünü engellememek ve işler aksamadan yeterli personel bulundurulmasını sağlamaktır”
denildi.
İşte Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen o yazı;
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