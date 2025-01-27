İstanbul Valiliği’nden Cuma Namazı genelgesi: Personel idari izinli sayılacak

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında cuma namazına gitme izinleriyle ilgili problemlerin giderilmesi için yazı gönderdi. Yazıda, personel isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı belirtilerek,

“Genelgenin ruhu, ibadet özgürlüğünü engellememek ve işler aksamadan yeterli personel bulundurulmasını sağlamaktır”