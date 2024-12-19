Cuma namazı, İslam dininde farz olan bir ibadettir ve sadece cemaatle kılınabilir. Bireysel olarak kılınması geçerli değildir. Cuma günü öğle vakti kılınan bu namaz, dört rekat sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet ile birlikte eda edilir.

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