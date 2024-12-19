Cuma namazı saati kaçta?
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İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
20 Aralık 2024 İstanbul cuma namazı saati: 13:07
Ankara cuma namazı saat kaçta?
Ankara cuma namazı saat kaçta?
20 Aralık 2024 Ankara cuma namazı saati: 12:51
İzmir cuma namazı saati kaç?
İzmir cuma namazı saati kaç?
20 Aralık 2024 İzmir cuma namazı saati: 13:14
Antalya cuma namazı saati kaç?
Antalya cuma namazı saati kaç?
20 Aralık 2024 Antalya cuma namazı saati: 13:00
Bursa cuma namazı saati kaç?
Bursa cuma namazı saati kaç?
20 Aralık 2024 Bursa cuma namazı saati: 13:06
Cuma namazı nasıl kılınır?
Cuma namazı nasıl kılınır?
Cuma namazı, İslam dininde farz olan bir ibadettir ve sadece cemaatle kılınabilir. Bireysel olarak kılınması geçerli değildir. Cuma günü öğle vakti kılınan bu namaz, dört rekat sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet ile birlikte eda edilir.
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Cuma namazının fazileti ve önemi nedir?
Cuma namazının fazileti ve önemi nedir?
Cuma namazı, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan ve Müslümanların birliktece ibadet ettikleri özel bir namazdır. Pek çok sebeple Müslümanlar için büyük bir değer taşımaktadır. İşte
ne ilişkin haberimiz.
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