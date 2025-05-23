cuma gününde kılınan Kur'an ve hadislerde faziletine oldukça değinililen bir namazdır. Bu nedenle cuma, Müslüman alemi için diğer günlere kıyasen daha önemlidir. Haftanın en kıymetli günüdür. Bu önemli günde, Müslümanlar sosyal ağlar ve SMS ile

nı içeren cuma tebrikleri yaparak cumanın faziletini ve önemini hatırlıyorlar. Birbirlerine

cuma mesajı

atarak aralarındaki bağı daha da güçlendiriyor. Vatandaşların birbirlerine attıkları en güzel,