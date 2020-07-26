İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii’nden çıkmıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in ilk cuma namazına hazırlanması süreciyle yakından ilgilenen ve çalışmaları bizzat takip eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üç gündür Ayasofya’dan ayrılmıyor. Tüm çalışmaları adım adım takip eden Yerlikaya, tarihi cuma namazının gecesinde saat 02.00'ye kadar sahadaki hazırlıkları koordine etti.

DHA Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde ilk cuma için hazırlıklar sürerken tarihi namaza gelen vatandaşlarla konuştu.

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VAKİT NAMAZLARINI AYASOFYA’DA KILIYOR

Ayasofya Camii’ne gelen insanların sağlık ve huzur içerisinde ibadet edip ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için 24 saat görev yapan bir komisyon kuran Vali Yerlikaya, Cuma namazı sonrasında camiden ayrılmadı ve ikindi, akşam ve yatsı namazlarını burada kıldı. Yerlikaya, cumartesi günü kılınan ilk sabah namazı ve ikindi namazında Ayasofya’daydı.

DHA

DHA Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'ni ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilendi.

MEYDANA ÇORBA KAZANI KURULDU

Sultanahmet bölgesindeki yoğunluğun kalıcı olacağı düşüncesiyle Ayasofya Camii önüne hasırlar serdirten Yerlikaya, büyük yoğunluğun yaşandığı pazar sabah namazında da

Ayasofya’daydı İstanbul Valisi, namaz sonrası Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte Ayasofya’ya gelen vatandaşlara çorba dağıttı.

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NÖBETLEŞE 24 SAAT HİZMET

Vali Yerlikaya’nın Ayasofya Camii için kurulan ve 24 saat nöbetleşe görev yapan ‘Ayasofya Komisyonu’nda şu yetkililer bulunuyor: İstanbul Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı v Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı. Komisyon düzenli olarak Yerlikaya’ya bilgilendirme yapıyor.