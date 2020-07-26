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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camiinden çıkmıyor
POLİTİKA İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii’nden çıkmıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tüm dünyanın saniye saniye takip ettiği ilk cuma namazından itibaren Ayasofya Camii'nden ayrılmadı. Aynı gün ikindi, akşam ve yatsı namazlarında tarihi camide bulunan Yerlikaya, cumartesi günü Ayasofya’da kalınan ilk sabah namazında vatandaşlar ile saf tuttu. Cumartesi günü ziyaretlerin yoğunlaştığı ikindi namazında da Ayasofya Camii’ne gelen Yerlikaya, insanların sağlık ve huzur içerisinde ibadet etmesi ve ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için 24 saat görev yapan komisyonun çalışmalarını da inceledi. İstanbul Valisi binlerce insanın akın ettiği pazar sabah namazında da Ayasofya’daydı. Yerlikaya namazdan sonra da Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte vatandaşlara çorba dağıttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Yerlikaya, Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra kılınan ilk sabah namazına katıldı
Vali Yerlikaya, Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra kılınan ilk sabah namazına katıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in ilk cuma namazına hazırlanması süreciyle yakından ilgilenen ve çalışmaları bizzat takip eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üç gündür Ayasofya’dan ayrılmıyor. Tüm çalışmaları adım adım takip eden Yerlikaya, tarihi cuma namazının gecesinde saat 02.00'ye kadar sahadaki hazırlıkları koordine etti.

DHA
Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde ilk cuma için hazırlıklar sürerken tarihi namaza gelen vatandaşlarla konuştu.

Akın akın Ayasofya: Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor
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Akın akın Ayasofya: Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor

VAKİT NAMAZLARINI AYASOFYA’DA KILIYOR

Ayasofya Camii’ne gelen insanların sağlık ve huzur içerisinde ibadet edip ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için 24 saat görev yapan bir komisyon kuran Vali Yerlikaya, Cuma namazı sonrasında camiden ayrılmadı ve ikindi, akşam ve yatsı namazlarını burada kıldı. Yerlikaya, cumartesi günü kılınan ilk sabah namazı ve ikindi namazında Ayasofya’daydı.

DHA

DHA
Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'ni ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilendi.

MEYDANA ÇORBA KAZANI KURULDU

Sultanahmet bölgesindeki yoğunluğun kalıcı olacağı düşüncesiyle Ayasofya Camii önüne hasırlar serdirten Yerlikaya, büyük yoğunluğun yaşandığı pazar sabah namazında da

Ayasofya’daydı İstanbul Valisi, namaz sonrası Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte Ayasofya’ya gelen vatandaşlara çorba dağıttı.

Ayasofya Camii'nin tarihi serüveni: Dünden bugüne Ayasofya nasıl cami oldu?
HAYAT
Ayasofya Camii'nin tarihi serüveni: Dünden bugüne Ayasofya nasıl cami oldu?

NÖBETLEŞE 24 SAAT HİZMET

Vali Yerlikaya’nın Ayasofya Camii için kurulan ve 24 saat nöbetleşe görev yapan ‘Ayasofya Komisyonu’nda şu yetkililer bulunuyor: İstanbul Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı v Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı. Komisyon düzenli olarak Yerlikaya’ya bilgilendirme yapıyor.

Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü
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Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar cemaat oluşturarak akşam namazı, ardından da şükür namazı kıldı. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı.

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