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Hayat Akın akın Ayasofya Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor
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Ayasofya Camii Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelenlerin akınına uğradı

Akın akın Ayasofya: Ayasofya önündeki kalabalık gece gündüz hiç bitmiyor

Ayasofya Camii ve meydanı açıldığı andan itibaren hiç boşalmıyor. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar 86 yıllık özlemi gidermek için akın akın Ayasofya’ya geliyor. Tekbirlerle camiye giriliyor, önce vakit ardından şükür namazları kılınıyor. Ayasofya’da gece saat 03.00’te bile izdiham vardı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

Milletin 86 yıllık Ayasofya özlemi akına dönüştü.Cuma namazıile ibadete açılan Ayasofya, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Müslümanlarla doldu taştı.

350 bin kişinin katıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara açılan Ayasofya önündeki kalabalık hiç bitmedi. Tekbirlerle camiye giren vatandaşlar önce vakit namazlarını kıldı, ardından da şükür namazı eda etti. Cami içerisinde oluşan yoğun kalabalıklar nedeniyle, girişler zaman zaman kontrollü hale getirildi. Attığı imza ile Ayasofya’yı ibadete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Ayasofya sevgisini karşılıksız bırakmadı. Erdoğan’ın talimatıyla Ayasofya sürekli olarak 24 saat ibadete açık hale getirildi. Daha önce caminin sadece 1 gün süreyle 24 saat açık olacağı açıklanmıştı.

Ayasofya'da yatsı namazı: Vatandaşlar namaz sonrası geceyi Ayasofya Camii'nde geçiriyor
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Ayasofya'da yatsı namazı: Vatandaşlar namaz sonrası geceyi Ayasofya Camii'nde geçiriyor
Ayasofya Camii 86 yıl sonra cemaatine kavuştu. Yıllardır bugünü sabırsızlıkla bekleyenler kutlu mabede özlem, sevinç, şükür ve gururla koştu. Akşam saatlerinde yatsı namazını Ayasofya'da kılan vatandaşlar sabah namazını beklemeye geçti.
Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti
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Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti
86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Ancak gece boyu Ayasofya çevresinde bekleyen vatandaşlar sabah namazını hep birlikte kıldı.

DEZENFEKTE ARASI

Tarihi mekan kapılarını gece saat 01.15’e kadar açık tuttu. Cami, 01.15 - 03.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemi için ziyarete kapandı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen çok sayıda vatandaş cami içerisine girmek için sıra bekledi. Yapılan dezenfeksiyon işleminin ardından sabah namazı için cami kapıları yeniden açıldı. Camiye giren bazı vatandaşlar aralıklarla tekbir getirdi. Bazı vatandaşlar ise izin verilen alanlarda namaz kılmaya, dua etmeye ve Kur’an-ı Kerim okumaya devam etti.

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Tarih döndü muhteşem: Ayasofya'dan yükselen ezan sesiyle vatandaşlar gözyaşları ile namaz kıldı

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.


İLK SABAH NAMAZI

Sabah namazı ezanının okunmasının ardından geceyi Ayasofya meydanında geçiren, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk sabah namazını kılmanın heyecanını yaşadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da hazır bulunduğu sabah namazını, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı. Kılınan sabah namazının ardından da yoğunluk azalmadı.

Zincirleri kırılan Ayasofya Camii boş kalmıyor: Vatandaşlar akın ediyor
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazı eda edildi.
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Akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yerini aldı.
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Bazı vatandaşlar ise Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda akşam ve yatsı namazını kıldı.
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Zincirleri kırılan Ayasofya Camii boş kalmıyor: Vatandaşlar akın ediyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi halk tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 86 yılın ardından zincirlerinden kurtulan Ayasofya Camii dün cuma namazı itibari ile ibadete açıldı. Özlem dolu halk, vakit namazlarında da camiyi boş bırakmıyor.


TURİSTLER DE KABUL EDİLDİ

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların ilk durağı Ayasofya Camii oldu. Özellikle şehir dışında yaşayan binlerce vatandaş özel araçlarıyla gelerek hem Ayasofya’nın ihtişamı altında saatlerini geçirdi hem de vakit namazlarını cemaatle birlikte kıldı. Yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda vatandaş ve turist kafilesi Ayasofya Camii’ne akın etti. Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen yabancı turistler içeri girmek için cami girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sırayla içeri alınan turistler cami içerisine girerek incelemelerde bulundular.

Almanya'da evlenecek olan çift önce gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camisine geldi
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Almanya'da evlenecek olan çift önce gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camisine geldi
Ekim ayında Almanya'da dünya evine girecek olan çift, yurt dışından Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camii'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti.


ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Ayasofya Camii’nde yaşanabilecek olası izdihama karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne açılan tüm yollar bariyerlerle çevrildi. Ziyaretçiler geniş güvenlik önlemleri içerisinde üzeri arandıktan sonra Ayasofya meydanına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı görevliler, cami girişlerinde kadınlara başörtüsü dağıttı. Vakit namazlarını toplu bir şekilde kılan Müslümanlar namaz sonrası cami önünde ve içerisinde hatıra fotoğrafı çekildi. Ziyaretçilerden bazılarının şükür namazı kıldığı görüldü.

Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek
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Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek

Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
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Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor.

Almanya’dan cuma için geldi

Bilal Yıldırım

Ayasofya’da ilk cuma namazını kılmak için Almanya’dan geldiğini söyleyen Muhammet Bilal Yıldırım, “Tarihi ana tanıklık etmek için uçağa atlayıp geldim. Cuma namazımızı kıldık, bugün de vakit namazlarımızı kılmak için en ön saftaki yerimi aldım. En büyük niyetim Ayasofya’da namaz kılmak. Allah’a şükür bu niyetim kabul oldu ve bugün burada namazımı kılabiliyorum. Bizlere müjdelenen bir yerde namazlarımızı kılmanın mutluluğunu tarif edemem. Bu devir Türklüğün ve Müslümanlığın ayağa kalktığı bir dönem alacak. Artık birlik olmanın vakti geldi. Dünya Türkiye’nin gücünü gördü. Bizler aşkla ve sevgiyle yanıyoruz. Bu bizim için bir gurur oldu. Ayasofya’nın açılması bir madalyaydı. Bu madalyayı göğsünde taşımak bizlere nasip oldu” dedi.

Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü
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Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar cemaat oluşturarak akşam namazı, ardından da şükür namazı kıldı. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı.

İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
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İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları
Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar...


Dedelerimizin mirasına sahip çıktık

Erhan Bayraktar

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Kasım Kaya ve oğlu
  • Ayasofya Camii’nde namaz kılabilmek için Ankara’dan geldiğini söyleyen Erhan Bayraktar, “Ayasofya’nın müze olduğu döneminde gelip ziyaret etmiştim. O dönem bu tarihi mekanda namaz kılamadığım için üzülmüş ve içim buruk bir şekilde ayrılmıştım. Gizlice namaz kılmayı dahi düşünmüştüm. Çünkü, bunu yapamamakla birlikte Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetine sahip çıkamadık hissi uyandırmıştı. Bugün burada içimiz rahat bir şekilde namazımızı kılıyoruz. Dedelerimizin mirasına hakkıyla sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da her fırsatta İstanbul’a gelip Ayasofya’yı gönül rahatlığıyla ziyaret edeceğim” dedi. Kasım Kaya ise “Ailemle birlikte ziyarete geldik. Bundan daha güzel bir duygu yok. Ne söylesek az kalıyor. Baba olarak 10 yaşındaki çocuğumu da getirdim. Küçük yaşta çocuğuma da bu aşkı nakşetmek istiyorum. Biz ne kadar buraya sahip çıkacaksak bizden sonra gelen nesil de bu aşka ve mirasa sahip çıkması gerekmektedir” diye konuştu.

CHP'li Cihaner: Ayasofya'nın açılışıyla Orta Çağ'a gittik
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CHP'li Cihaner: Ayasofya'nın açılışıyla Orta Çağ'a gittik
CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, partisinin 37. Olağan Kurultayı'nda Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını eleştirdi. Cihaner, 'Dün Ayasofya Camii'nin açılışı ile Ortaçağ'a gittik. Yaşananlar laikliğin ve cumhuriyetin cenaze namazıydı' dedi.

Ayasofya'da insan seli: Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar koşarak alana giriyor
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Ayasofya'da insan seli: Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar koşarak alana giriyor
86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya'i Kebir Camii'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek kendilerine yer bulmaya çalışan vatandaşlar koşarak alana giriş yapıyor. İnsan selini andıran görüntülerde vatandaşların mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.
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