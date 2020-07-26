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Hayat Trabzonun Ayasofyası da tamam Yıllar önce müzeye dönüştürülen cami, salı günü cemaatine kavuşacak
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Trabzon'da müzeye çevrilen Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi salı günü ibadete açılıyor!

Trabzon’un ‘Ayasofya’sı da tamam: Yıllar önce müzeye dönüştürülen cami, salı günü cemaatine kavuşacak

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasının ardından Trabzon’da, 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek restorasyon başlatılan Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi de salı günü cemaatiyle buluşuyor. Trabzon’daki Ayasofya, 1964’te camiden müzeye çevrilmişti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi
Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi

İstanbul’daki Ayasofya Camii’nin geçtiğimiz cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon’da 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı törenle cami, 2 yıl aranın ardından cemaatiyle buluşacak. İstanbul’un fethinden 8 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1461 yılında Trabzon’un fethi ile birlikte kiliseden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camii, 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restore çalışmalarının ardından 1964 yılından sonra müze olarak hizmet vermeye başladı.

Ayasofya-i Sağir Camii, Sümela Manastırı ve Kızlar Manastırı ile birlikte aynı gün ziyarete açılacak.

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İLK CUMA NAMAZI 2013’TE KILINDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi müze olarak değil de cami olarak hizmet vermesi için açılan dava 2012 yılında sonuçlandı. Ayasofya, 28 Haziran 2013 tarihinde uzun yıllardan sonra ilk kez namazın kılınmasıyla ibadete açıldı. 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi’nde 1962 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 56 yıl sonra 2018 yılında tarihi yapı ve bahçesinde restorasyon çalışması başlatıldı.

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FRESKLER İÇİN ÇÖZÜM BULUNDU

  • Restore çalışmaları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya’nın freskleri için uygun bir çözüm üreterek en az müdahale mantığıyla hat levhaları ve tablolar koyarak fresklerinin kapatılmasını sağladı. Yapı sağlığının sürekli olarak izlenmesi adına ise esere yerleştirilen ivmeölçerler yardımıyla gerçek zamanlı titreşim kayıtları alınarak oluşacak değişikliklerin izlenerek hasarların büyümeden önlen alınması hedeflendi. Planlanan bu sistem, bölgedeki tarihi eserlerdeki ilk uygulamaları olma özelliğini taşırken, 2020 yılının Şubat ayında bitirilmesi planlanan restorasyon çalışmaları salgın nedeniyle gecikmeli olarak tamamlandı.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya'nın Camii olmasının ardında açıklama yaptı. Yunan ve Hristiyanların hazımsızlığını dile getiren Miçotakis, ''Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir. Biz, Rum Ortodoks Hristiyanlar için, Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor'' dedi.


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