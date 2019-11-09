İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Kasım mesajı: Atatürk eşsiz liderliğiyle milletimizin içinde bulunduğu karanlıkları aydınlığa çevirdi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yerlikaya mesajında, "Atatürk, tarihin tanıklık ettiği üstün kabiliyetleri ve eşsiz liderliğiyle milletimizin içinde bulunduğu karanlıkları aydınlığa çevirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 09 Kasım 2019, 22:13 Son Güncelleme: 09 Kasım 2019, 23:25 AA