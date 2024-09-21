İstanbul ve 24 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin, öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Gaziantep çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batı kesimleri, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Malatya'nın ve Elazığ'ın güneyi, Şanlıurfa'nın ve Siirt'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Güneybatı kesimlere de uyarı yapıldı

Bugün öğle saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Burdur, Isparta, Antalya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın batısı ve Denizli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

25 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Öte yandan 25 ile sarı kodlu uyarısı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan illere şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Osmaniye.

Sarı kodlu uyarı ne demek?