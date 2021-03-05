Gündem İstanbul ve Ankarada dev FETÖ operasyonu 53 kişi için gözaltı kararı
POLİTİKA

İstanbul ve Ankara'da dev FETÖ operasyonu: 53 kişi için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıkları, FETÖ'nün askeri yapılanmalarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara'da 40, İstanbul'da 13 kişi için gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı soruşturmayla gözaltı kararları çıkarırken, Ankara'dan da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yakalama kararları çıkarıldı.

İSTANBUL'DA 13 ŞÜPHELİ'YE YAKALAMA KARARI

İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde sivil imam oldukları değerlendirilen ve 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alıp içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan toplamda 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 kişi için gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 kişi için gözaltı kararı

ANKARA'DA 40 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı
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Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı
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