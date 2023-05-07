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İstanbul Yüzyılın Mitingi için hazırlanıyor: Alana girişler başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklar hızla devam ediyor. Miting alanına girişler başladı. AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00'da katılması bekleniyor. Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak.

11:48 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Büyük İstanbul Mitingi

AK Parti Büyük İstanbul Mitingi

Türkiye Yüzyılı'nın mitingi olarak adlandırılan 'AK Parti Büyük İstanbul Mitingi' için arama motorları soru yağmuruna tutuldu. İstanbul mitingi bugün nerede, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl giderim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl giderim?


AK Parti Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Millet Bahçesi'ne girişler başladı.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan miting için alana girişler başladı. Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE NASIL GİDERİM?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyük İstanbul Mitingi'ne erişim için ulaşım rehberi yayınladı. İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek.

Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Yüzyılın Mitingi' hedefiyle gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Milyonlara ev sahipliği yapacak miting alanında hummalı çalışma sürerken vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi için ulaşım rehberi yayınlandı.



#AK Parti
#İstanbul mitingi
#ulaşım rehberi
28 dakika önce
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