İstanbul Yüzyılın Mitingi için hazırlanıyor: Alana girişler başladı

Türkiye Yüzyılı'nın mitingi olarak adlandırılan 'AK Parti Büyük İstanbul Mitingi' için arama motorları soru yağmuruna tutuldu. İstanbul mitingi bugün nerede, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl giderim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl giderim?