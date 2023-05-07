İstanbul Yüzyılın Mitingi için hazırlanıyor: Alana girişler başladı

AK Parti Büyük İstanbul Mitingi
Türkiye Yüzyılı'nın mitingi olarak adlandırılan 'AK Parti Büyük İstanbul Mitingi' için arama motorları soru yağmuruna tutuldu. İstanbul mitingi bugün nerede, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl giderim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl giderim?
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyük İstanbul Mitingi'ne erişim için ulaşım rehberi yayınladı. İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek.
Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Yüzyılın Mitingi' hedefiyle gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Milyonlara ev sahipliği yapacak miting alanında hummalı çalışma sürerken vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi için ulaşım rehberi yayınlandı.