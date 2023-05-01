İstanbul Yüzyılın Mitingi'ne hazırlanıyor: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi milyonları ağırlayacak

Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti İstanbul Teşkilatı adeta seferberlik ilan etti
AK Parti İstanbul Teşkilatı, tarihi miting öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışılıyor. Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi"nde tarihi fotoğraf için AK Parti İstanbul Teşkilatı adeta seferberlik ilan etti.
2023 seçimleri için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı; 'Yüz Yüze 100 Gün', 'İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve ilçelerde adeta mitinge dönüşen toplu açılış törenleri gibi başarılı saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedefliyor.