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AK Parti adaylarından kahvaltı ikramı

AK Parti Milletvekili Adayları sabah işe giden vatandaşlara çay, sandviç, çorba ve simit ikramında bulundu. Otobüsün içinde 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem’i gören vatandaşlar hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
16:23 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Milletvekili Adayları.

AK Parti Milletvekili Adayları.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem ve AK Parti 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı Harun Çelik, İncirli Metrobüs, Şirinevler Meydan ve Kadıköy’de vatandaşlara çay, sandviç, çorba ve simit ikramında bulundu.


Vekil adayları bir yandan simit ikramında bulunurken bir yandan da vatandaşların sorunlarını dinleyerek not aldı. Milletvekili Adayı İsmail Erdem, minibüs ve otobüse girerek şoför ve yolculara tek tek sandviç ikram etti. Sabah işe gitmek için yola koyulan birçok vatandaş yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.


AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Harun Çelik.

“BİZİ DUALARLA UĞURLUYORLAR”


İstanbul’un en kalabalık noktalarından biri olan Şirinevler Meydan’da ikramda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Harun Çelik, “İşe giden kardeşlerimize simit, çay ve çorba ikramlarında bulunuyoruz. Vatandaşlarımız ile bir simit bahanesiyle bir arada olmak bize büyük keyif veriyor. Seçimlerden umutlu olmalarına şahit olmak bizi gururlandırıyor. Vatandaşımız bizi dualarla uğurluyor, ‘İnşallah Reis yeniden alacak’ diyorlar. Amacımız burada vatandaşlarımız ile birlikte olmaktı; nihai amacımıza ulaşmış olduk” diye konuştu.


1. Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem.

“TEVECCÜH ÇOK BÜYÜK”


Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı İsmail Erdem ise “Bugün burada keyifli bir zaman geçiriyoruz. Seçimlere az bir zaman kaldı. Vatandaşlarımızın başta sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize ve milletvekili adaylarımıza teveccühü çok büyük. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlarımıza sandviç ve çay ikramında bulunduk, ikramlarımızı da kabul ediyorlar. Hizmet etmek bizim temel şiarımız. Kozyatağı’nda yoğun bir trafik akışı var. Buradaki vatandaşlarımızla hâsbihal ettik” dedi.


“ERDOĞAN'IN YAPTIKLARI ORTADA”


AK Parti’yi her seçimde desteklediklerini ifade eden Volkan Yağız, “Başka lider göremiyorum. Her zaman AK Parti diyoruz. Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları ortada, söylenenler ortada, hedefleri ortada. İsmail Erdem Bey’i de zaten Sancaktepe’den biliyoruz. Sancaktepe’de yaptığı işleri de biliyoruz. Ataşehir Belediye Başkan Adayı olduğu zamanda da oyumuzu ona attık. AK Parti için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.


“AK PARTİ OLMASA ÜLKE ELDEN GİDER”


Yapılan ikramlardan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Nurettin Arvas, “AK Partimiz olmaz ise ülkemiz elden gider. Ülkemizin dış ülkelere satılmaması için AK Parti’nin gelmesi lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başımızda olması gerekiyor” dedi.


“3 KERE AMELİYAT OLDUM 5 KURUŞ ÖDEMEDİM”


Simit ikramından alan Fatma Kurtuluş, “ İkramlardan dolayı memnun olduk, mutluyuz. Ben de erkenden alışverişe gelmiştim, standı görünce hemen uğradım. Yakın zamanda 3 kez ameliyat oldum, 5 kuruş para dahi ödemedim. Daha ne isteyeyim ki; memleketlim olduğu için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı daha da çok seviyorum, oyumu Ak Parti’ye vereceğim” dedi.


“SAHADA AKTİFLER”


AK Parti’nin yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu ve yapılan projelerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Murat Taş, “Benim için en güzel hizmetlerden bir tanesi, bu şekilde halkın içinde olunarak yapılması daha önemlidir. Hizmetlerinden dolayı bütün AK Parti’ye ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel çalışıyorlar ve sahada sürekli aktif olduklarını görüyoruz” dedi.


“MİLLET ODAKLI HİZMET EDİYORLAR”


Millet odaklı hizmetin AK Parti’nin temelinde olduğunu gördüklerini ifade eden Metin Temel, “ Büyük hizmetlerin hepsini görmek lazım. Bugün burada yapılan sadece küçük bir hizmettir asıl, olan büyük hizmetleri göz ardı etmeden anlamak. Gerçek yapılan hizmetleri görmek gerekiyor ama görmüyorlar” diye konuştu.

#AK Parti
#Milletvekili Adayı
#İstanbul
38 dakika önce
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