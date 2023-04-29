AK Parti kuşatıcı siyasetin öncüsü

14 Mayıs seçimlerine günler kala milletvekili adayları da çalışmalarını yoğunlaştırdı. AK Parti’nin İstanbul 2’nci bölge 9’uncu sıradan aday gösterdiği Sıvacıoğlu, sahada yürüttüğü çalışmalarda, azınlıklara yönelik projelerini anlattı. “Ben Ermeni asıllı bir Türk vatandaşıyım” diyen Sıvacıoğlu, “Bu topraklar için bir sevdam. Ülkemizin gelişmesi en büyük sevdam” ifadelerini kullandı.Türkiye’de toplumdaki farklı kimliklerin zenginlik olarak görülmesini sağlayan özgürlükçü siyasi partinin AK Parti olduğunu vurgulayan Sıvacıoğlu, “Türkiye’de kapsayıcı-kuşatıcı bir siyasi fikrin öncüsüdür. Doğusuyla, batısıyla, Türk, Kürt, Alevi, Sünni gibi farklı etnik yapı, mezhep ve kökenleriyle 85 milyon vatandaşın kendisini içinde bulabileceği bir oluşumdur. AK Parti döneminde azınlıklara yönelik çalışmalar devrim gibi. Yapılanları Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracağız” diye konuştu.