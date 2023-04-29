|
Gündem

AK Parti kuşatıcı siyasetin öncüsü

AK Parti’nin İstanbul 2’nci bölge 9’uncu sıradan aday gösterdiği Sıvacıoğlu, sahada yürüttüğü çalışmalarda, azınlıklara yönelik projelerini anlattı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti’nin İstanbul 2’nci bölge 9’uncu sıradan aday Sevan Sıvacıoğlu.

AK Parti’nin İstanbul 2’nci bölge 9’uncu sıradan aday Sevan Sıvacıoğlu.

14 Mayıs seçimlerine günler kala milletvekili adayları da çalışmalarını yoğunlaştırdı. AK Parti’nin İstanbul 2’nci bölge 9’uncu sıradan aday gösterdiği Sıvacıoğlu, sahada yürüttüğü çalışmalarda, azınlıklara yönelik projelerini anlattı. “Ben Ermeni asıllı bir Türk vatandaşıyım” diyen Sıvacıoğlu, “Bu topraklar için bir sevdam. Ülkemizin gelişmesi en büyük sevdam” ifadelerini kullandı.Türkiye’de toplumdaki farklı kimliklerin zenginlik olarak görülmesini sağlayan özgürlükçü siyasi partinin AK Parti olduğunu vurgulayan Sıvacıoğlu, “Türkiye’de kapsayıcı-kuşatıcı bir siyasi fikrin öncüsüdür. Doğusuyla, batısıyla, Türk, Kürt, Alevi, Sünni gibi farklı etnik yapı, mezhep ve kökenleriyle 85 milyon vatandaşın kendisini içinde bulabileceği bir oluşumdur. AK Parti döneminde azınlıklara yönelik çalışmalar devrim gibi. Yapılanları Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracağız” diye konuştu.




#Seçim
#AK Parti
#Milletvekili
#Sevan Sıvacıoğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.