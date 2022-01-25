İstanbul’a gidemeyen yolcular saatlerdir Bolu’daki tesislerde bekletiliyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişini kullanarak İstanbul’a gitmek isteyen otobüs ve ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Elmalık mevkilerinde kurulan uygulama noktalarında otobüs ve ağır tonajlı araçları durdurarak dinlenme tesislerine yönlendiriyor.



“İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum”



Trabzondan İstanbul’a giden Sinan Rizelioğlu, “Kadir Topbaş zamanında bu yollar açıldı. İmamoğlu zamanında niye açılmıyor. Güya çalışma yapmışlar. Bu nasıl çalışma. 6 saattir bekliyoruz. Çoluk çocuk perişan olduk. İstanbul böyle bir şey görmedi. 20 senede bir insanları böyle mağdur ediyorlar. İlk defa böyle bir şeyler karşılaşıyorum. Ne zaman hareket edeceğiz bilmiyoruz” dedi.

Otobüs şoförü Ahmet Kaya ise "Saat 05.00’te yola çıktık. 17 saattir yoldayız. Kimseye kabahat bulmayalım. Devlet büyüklerimiz uyardı. Yola çıkmayın dediler. Hala yola çıkıyoruz. O zaman şikayet etmeyelim. Sadece acil işi olanlar gitsin. 10 araç yerine 1 araç gitsin. 5 saattir bekliyoruz” diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 8 İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar nedeniyle yürüyen merdivenler ve üst geçitler donarak buz tuttu. Üst geçidi kullanan vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi. Bahçelievler metrobüs üst geçidini kullanan yayalar uzun süre üst geçitten inmek ve üst geçide çıkmak için büyük uğraş verirken, bazı vatandaşlar duruma isyan etti. İstanbul'da yürüyen merdivenler dondu: Vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yürüyen merdivenler dondu. Üst geçidi kullanan yayalar ise uzun süre merdivenlerden inmek ve çıkmak için büyük uğraş verdi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 İstanbul’da baraj doluluk oranları cuma gününden beri devam eden kar yağışı ile yükselişe geçti. İSKİ verilene göre baraj doluluk oranları yüzde 54.11’e çıktı. Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı barajında kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi. Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle: \"Ömerli Barajı yüzde 76.87<br>Alibeyköy yüzde 33.81<br>Büyükçekmece yüzde 43.26<br>Darlık yüzde 52.86 Sazlıdere yüzde 22.59<br>Elmalı yüzde 73.35<br>Istrancalar yüzde 75.43 Kazandere yüzde 63.33<br>Pabuçdere yüzde 59.74<br>Terkos yüzde 48.46 Kar yağışı İstanbul barajlarında doluluk oranını nasıl etkiledi? İstanbul'da cuma gününden beri etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54,47'ye yükseldi.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 10 Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00'ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının şiddetini kaybetmesinin ardından günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi. Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı. Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder