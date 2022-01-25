İstanbul’a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların Bolu’dan geçişine izin verilmiyor

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişini kullanarak İstanbul’a gitmek isteyen otobüs ve ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Elmalık mevkilerinde kurulan uygulama noktalarında otobüs ve ağır tonajlı araçları durdurarak dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
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Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde kar etkisini giderek arttırdı. İstanbul'un bazı noktalarında araçlar mahsur kaldı. Trafik ilerlemeyince bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına bırakarak yollarına yaya olarak devam etti. Bazı kişilerse geceyi arabalarında geçirdi.
Basın Ekspres Yolu'ndaki bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Başakşehir istikametinde kalan bazı araç sürücüleri ters istikamete dönerek yoldan çıkmaya çalıştı. Araçların geçmesi için Bakırköy istikametindeki bariyerler kaldırıldı. Basın Ekspres yolunun bazı kısımlarıysa hala buzlu, araçlar zaman zaman buz üzerinde kayıyor.
\"11 SAAT TRAFİKTE KALDIM BAKTIM OLMAYACAK VURDUM KAFAYI UYUDUM\"<br>Arabasında uyuyarak geceyi geçiren Mustafa Aman \"Nasıl bir gece olabilir ki? Senede bir kar yağıyor bu heyecanı da yaşamış olduk sorumlular sayesinde. Ben mecburen arabada yattım. Trafik adım atmadı. Trafikte 11 saat kaldım. 11 saatten sonra hem yoruldum baktım hem de olacak gibi değil, vurdum kafayı yattım. İhtiyaçlarım için de yürüyerek bir benzinliğe gittim. Sabaha kadar çalıştı araba. Şu an var benzinim. Yola çıkarken full depoydu yarım depoya düştü\" dedi.
\"ŞANS ESERİ YAKIT ALMIŞTIM, YOKSA ŞİMDİYE KADAR BİTMİŞTİ\"<br>Geceyi arabada geçiren bir başka sürücü \"Geceden beri açılsın diye bekliyoruz. Gece çok beterdi trafik. Hala açılmasını bekliyoruz. Geriye gitsek ara sokaklar beter. Kızılay vardı buralarda, çaydı, kekti onların yardımıyla sabahladık. Gece boyunca ara sıra arabayı stop ettik ara sıra çalıştırdık. Çeyrek depo mazotum gitmiş gece. Şans eseri yakıt almıştım, yoksa şimdiye kadar biterdi\" diye konuştu.
\"SU VE BİSKÜVİ İLE DURUYORUM\"<br>Özcan Genç \"Dün akşam 17.00'den beri yoldayız. Kış lastiği takmayan insanlar yüzünden bunca insan o kadar süredir bekliyor. Saat şu an 08.28. İşten eve gidecektim Esenyurt'a maalesef gidemiyorum. Kızılay ekibi gibi bir yardım ekibi de yok kimse yardım da etmiyor. Arabada yattık. Yapacak başka bir şey yok. Gece soğuktu. Klimayı açtık bu sefer yakıt da azaldı arabada. Su aldım, bisküvi aldım. Onunla duruyorum. Tek yemeğim oydu onu da gece 21.00-22.00 gibi yemiştim\" dedi.
Basın Ekspres'te geceyi araçlarında geçirdiler: Su ve bisküvi ile duruyorum
Basın Ekspres Yolu'nda yoğun kar nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalanlar, geceyi araçlarında geçirdi.
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Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00'ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının şiddetini kaybetmesinin ardından günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hız kazandı.
Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi.
Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.
Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçe Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını terk edip otel araya başladı.
Mahsur kalanlar otel sahiplerinin kar yağışını fırsata çevirdiğini söyledi. Arnavutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat istedikleri iddia etti.
Kalacak yer bulamayanlar geceyi camilerde geçirdi.
\"OTEL SAHİPLERİNİN YAPTIKLARI FIRSATÇILIK\" <br><br>Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fahrettin Özdemir, \"Dün akşam arabayı çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel aramaya başladık. Cadde üzerinde bir otele gittik. 100 euro istedi. Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiiye geldik.
Dün saat 15.00'dan beri sokaklardayız. Otelciler şu anki durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları fırsatçılık. Bu otel sahiplerinde ne insanlık ne de vicdan kalmış. İnsanlar yolda kalmış mağdurlar otelciler bu durumdan faydalanmak istiyorlar. Çok acı bir durum. Aynı zamanda hiçbir tane kar küreme aracı çalışmıyor\" dedi.
\"BU KADAR DA OLMAZ Kİ\" <br><br>Dün geceden beri otel aradığını ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Mehmet Hamal, \"Arnavutköy'de mahsur kaldık. Dün saat 15.00'den beri otel arıyorum. Otellerin kim bin lira kimi ise bin 500 lira fiyat söyledi. Geceliği en fazla 300 lira olacak otellere bin 500 lira fiyat söylediler. Bu kadar da olmaz ki. Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle bir artış olmaz. Biz de mecbur camiye geldik. Geceyi camiide geçirdik\" diye konuştu.<br>
Dün saat 14.00'da beri Arnavutköy'de mahsur kaldığını belirten Sultan Songur ise, \"Havalimanından geldik. Toplu taşıma kullanıyordum ancak araç durunca önce hastaneye sığındık. Ancak hastane baya soğuktu ve kalacak yer yoktu. Biz de camiye geldik. Cami çok kalabalık şu an\" diye konuştu.
Otel bulmadığı için açık bir lokantaya sığındığını söyleyen Bayram Öztürk ise \"Taksiyle Arnavutköy'e yolcu getirdim. Saat dün 14.00'de geri buradayım mahsur kaldım. Hiç kimse yolları açmadı. Ben de taksiyi yolun ortasına park ettim. Otel aradım bulamadım. Açık bir lokanta vardı oraya geldim\" dedi.<br>
Arnavutköy'de otel fırsatçılığı: Karda mahsur kalanlar geceyi camilerde geçirdi
Arnavutköy'de kar mağduriyetini bazı oteller fırsata çevirdi. Normalde geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, otel sahiplerinin bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat verdi. Otel bulmayanlar geceyi camilerde geçirdi.