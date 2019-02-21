Gündem İstanbula kar geliyor
İSTANBUL

İstanbul'a kar geliyor! Kar ne kadar sürecek? 5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasına göre, hava sıcaklığı hafta sonuna kadar iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta sonunda yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar geliyor

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık hava durumu değerlendirme raporuna göre, İstanbul'da havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü kar yağışı görülecek. Kentin cuma günü ise yağmurlu olması bekleniyor.

Meteorolojinin 23 Şubat Cumartesi günü için hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojinin 24 Şubat Pazar günü için hava durumu tahmin haritası.

Meteorolojinin 24 Şubat Pazartesi günü için hava durumu tahmin haritası.

5 günlük İstanbul hava durumu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
FOTOĞRAF 28
Title
İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Title
Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Title
Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Title
İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oldu.
YORUM YAP
/**/
Darbeci komutan üç maymunu oynadı

Darbeci komutan üç maymunu oynadı

​Belgelere rağmen farklı ifadelerle mahkemeyi kandırmaya çalıştı.
Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

​Bakan Çavuşoğlu: 2 gemi Akdeniz'de gaz bulmak için çalışacak.
17 yıl hapsi istendi

17 yıl hapsi istendi

​FETÖ'nün hakimleri için iddianame hazırlandı.
Yüzlerce gemi Boğaz'ı bekliyor

Yüzlerce gemi Boğaz'ı bekliyor

​Yoğun sis deniz trafiğini olumsuz etkiledi.
500 liraya yelek bin liraya kaban

500 liraya yelek bin liraya kaban

Kadın girişimcilerin başlattığı kursa yoğun ilgi.
Trump yan çizdi

Trump yan çizdi

Türkiye'ye verilecek F-35'lerin satışı durduruldu.
DP'den aday oldu

DP'den aday oldu

Kocamaz'ın Mersin adaylığı için açıklama.
27 bin kişi alınacak

27 bin kişi alınacak

​İçişleri Bakanı Soylu'dan işe alım müjdesi.

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

​Önceden boşaltılan binada ölü ve yaralı yok.
90 günlük süre başladı

90 günlük süre başladı

​Riskli binalar için belediyelere yazı gönderildi.
AP'nin raporu yalanlarla dolu

AP'nin raporu yalanlarla dolu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan sert çıkış.
Yüzsüz AP'den skandal dolu rapor

Yüzsüz AP'den skandal dolu rapor

​Türkiye'den terörle mücadele etmemesini isteyen Parlamento'nun 3 isteği Ankara'dan tepki çekti.
Güntepe'ye 6 yıl hapis cezası

Güntepe'ye 6 yıl hapis cezası

​FETÖ'den yargılanan eski hakim için karar verildi.
Milyoner kedi

Milyoner kedi

Miras ona kalırsa 200 milyon doların sahibi olacak.
İlk kez Avrupa Yakası'na geçti

İlk kez Avrupa Yakası'na geçti

Gebze-Halkalı hattında seferler ​Mart'ın ilk haftasında başlıyor.
Soyer onu da yargılamış

Soyer onu da yargılamış

Nurettin Soyer'in, Milli Görüş davasında Erbakan'la birlikte Karamollaoğlu'nu da yargıladığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.