Gündem İstanbulda 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da polis ekiplerinin Bağcılar'da düzenlediği operasyonda 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler dün gece Bağcılar Fatih Mahallesi'nde park halindeki minibüs ile özel araçta yabancı uyrukluların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Araçlarda yapılan kontrollerde 4'ü küçük yaşta 31 göçmen bulunduğu tespit edildi. Minibüs sürücüsü M.H.K ile ön koltuğunda bulunan Y.C.M. ve araç sürücüsü E.K. mobil park ekiplerince yakalandı.

Göçmenlerin Yunanistan'a geçmek amacıyla Edirne'ye götürülmek üzere şüphelilerle 1000'er lira karşılığında anlaştıkları belirlendi.

El konulan 2 araç trafikten men edildi, 31 göçmen için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar'da 31 kaçak göçmen yakalandı
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Bağcılar'da 31 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul Bağcılar'da seyir halindeyken durduran bir minibüs ve bir otomobilde 31 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücülerinin göçmenleri, bin lira karşılığında Edirne'ye kadar götürmek için anlaştıkları ortaya çıktı.

Edirne'de yakalanan 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Edirne'de yakalanan 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Çoğunluğunu Afganistan ve Iraklıların oluşturduğu 139 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden ülkelerine gönderildi. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yıl başından bu yana 3 bin 500'ün üzerinde düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
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