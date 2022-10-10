İstanbul'da 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü için anayasa teklifini yineledi: Teklifi getireceğiz haydi bakalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.



Başörtüsü için anayasa teklifi ile ilgili de konuşan Erdoğan, Adalet Bakanı Bozdağ'ın bugün kabineye düzenlemeyi sunacağını belirterek CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım' çağrısını yaptı.

