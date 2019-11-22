Gündem İstanbulda 6 kişilik lüks araç çetesi çökertildi Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış
İSTANBUL

İstanbul'da 6 kişilik lüks araç çetesi çökertildi: Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış

İstanbul'da 6 kişilik lüks araç çetesi çökertildi: Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış

İstanbul'da çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip, elektronik beyinlerini sıfırlayarak satan elebaşılığını 3 badigardın yaptığı 6 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerle birlikte 22 lüks otomobil ele geçirildi. Aynı çete üyesi 6 kişinin daha önce de yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin 100 binlerce lira değerinde çalıntı lüks araçları hırsızlara çalmaları için sipariş ettikleri ardından bunları 10-20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıkları belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Operasyonda ele geçirilen otomobiller.
Operasyonda ele geçirilen otomobiller.
İstanbul'da çalıntı lüks otomobil hırsızlıkları üzerine polis tarafından 2 ay önce teknik ve fiziki takip başlatılmıştı. Polis takibe aldığı şüphelilerin hırsızlıklarda izledikleri yöntemleri de ortaya çıkardı. Şüphelilerin önce hurda halde kaza yapmış lüks araçları satın aldıkları, daha sonra tanıdıkları hırsızlara aynı model ve renkte otomobil çalmaları için sipariş verdikleri öğrenildi.

DHA
İstanbul'da çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip, elektronik beyinlerini sıfırlayarak satan elebaşılığını 3 badigardın yaptığı 6 kişilik çete çökertildi.

Çalıntı lüks otomobilleri 10-20 bin liraya satın alıyorlarmış

Hırsızların çaldığı 100 binlerce liralık otomobilleri 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarda satın alan şüphelilerin, bu araçları İstanbul'da açtıkları 3 tamirhaneye götürdükleri belirlendi. Tamirhanelerde çalıntı araçlara daha önce satın aldıkları hurda otomobilin motor ve şase numaralarını taşıyan, ardından elektronik beyinleri sıfırlayan şüphelilerin lüks otomobilleri ilan vererek sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda kiraladıkları otomobilleri de çalarak aynı işlemleri uyguladıkları belirtildi.

DHA
Şüphelilerle birlikte 22 lüks otomobil ele geçirildi.

Çete üyesi 6 kişi daha önce yakalanmıştı

Polisin takibi sırasında suç işledikleri tespit edilen 6 kişinin ön operasyonlarla yakalandığı ve çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandığı öğrenildi. Oto hırsızlık büro amirliği tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve adreslerinin belirlenmesinin İstanbul ve Kırklareli de tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda lüks bir gece kulübünde badigartlık yapan çetelinin elabaşı Ali K.(38) ile kardeşleri Adnan K.(37) ile Ayhan K.(40) ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

DHA
Şüphelilerle birlikte 22 lüks otomobil ele geçirildi.

22 lüks otomobil ele geçirildi

Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri şüphelilerin çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını değiştirilip satılan 22 lüks otomobile el koydu. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına çekilen araçlar gerçek sahiplerine teslim edilecek.

Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış: Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi
FOTOĞRAF 7
Title
İstanbul'da çalıntı lüks otomobil hırsızlıkları üzerine polis tarafından 2 ay önce teknik ve fiziki takip başlatılmıştı. Polis takibe aldığı şüphelilerin hırsızlıklarda izledikleri yöntemleri de ortaya çıkardı.
Title
Şüphelilerin önce hurda halde kaza yapmış lüks araçları satın aldıkları, daha sonra tanıdıkları hırsızlara aynı model ve renkte otomobil çalmaları için sipariş verdikleri öğrenildi.
Title
Hırsızların çaldığı 100 binlerce liralık otomobilleri 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarda satın alan şüphelilerin, bu araçları İstanbul'da açtıkları 3 tamirhaneye götürdükleri belirlendi.
Title
Tamirhanelerde çalıntı araçlara daha önce satın aldıkları hurda otomobilin motor ve şase numaralarını taşıyan, ardından elektronik beyinleri sıfırlayan şüphelilerin lüks otomobilleri ilan vererek sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda kiraladıkları otomobilleri de çalarak aynı işlemleri uyguladıkları belirtildi.
Title
Polisin takibi sırasında suç işledikleri tespit edilen 6 kişinin ön operasyonlarla yakalandığı ve çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandığı öğrenildi.
Title
Oto hırsızlık büro amirliği tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve adreslerinin belirlenmesinin İstanbul ve Kırklareli de tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda lüks bir gece kulübünde badigartlık yapan çetelinin elabışı Ali K.(38) ile kardeşleri Adnan K.(37) ile Ayhan K.(40) ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.
Title
Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri şüphelilerin çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını değiştirilip satılan 22 lüks otomobile el koydu. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına çekilen araçlar gerçek sahiplerine teslim edilecek.
Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış: Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi
İstanbul'da çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip, elektronik beyinlerini sıfırlayarak satan elebaşılığını 3 badigardın yaptığı 6 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerle birlikte 22 lüks otomobil ele geçirildi. Aynı çete üyesi 6 kişinin daha önce de yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin 100 binlerce lira değerinde çalıntı lüks araçları hırsızlara çalmaları için sipariş ettikleri ardından bunları 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıkları belirtildi.


Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış

Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış

Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi.
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