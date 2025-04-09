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İstanbul'da arıza nedeniyle metro tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da arıza nedeniyle metro tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

10:269/04/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sonucu seferlerin yapılamaması nedeniyle metroyu kullanamayan vatandaşlar, İETT duraklarında yoğunluk oluşturdu. T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Tramvayın 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildi. Hattaki arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.


TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda ise elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.



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