İstanbul'da arıza nedeniyle metro tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sonucu seferlerin yapılamaması nedeniyle metroyu kullanamayan vatandaşlar, İETT duraklarında yoğunluk oluşturdu. T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.
Tramvayın 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildi. Hattaki arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda ise elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.