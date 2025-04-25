İstanbul'da artçı bir deprem meydana geldi: Büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı

İstanbul'da çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu sabah 08.40'ta İstanbul bir artçı depremle daha sarsıldı. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.
İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 daha sonra da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'lik şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi.
Bugün saat 08.40'ta hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.
* Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir.
* 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3’ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8’dir.
* Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.
* Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.
* 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT’nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir.