İstanbul'da artçı bir deprem meydana geldi: Büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı

İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 daha sonra da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'lik şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi.





Bugün saat 08.40'ta hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.

















AFAD'dan dün yapılan açıklamada artçı sarsıntıların birkaç hafta içinde sona ereceği bildirildi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:





* Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir.





* 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3’ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8’dir.





* Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.

















* Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.



