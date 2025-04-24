"Dört bölgeye dikkat etmek gerekir"





Marmara, Ege, Elazığ-Bingöl-K.Maraş hattı, Adana-Hatay-Kıbrıs'tan Santoroni'ye uzanan fay hattı var. Bu dört bölgede depremler olabilir. K.Maraş'ta 500 yıllık bir birikim olduğu için 7.7'lik deprem oldu ve 65 saniye sürdü. Buradaki depremler de 2-3 yıl devam edecektir. Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 metrelik tsunamiler olabilir. Ama Japonya'daki gibi büyük tsunami olmaz. Ancak Marmara dahil tsunami için dikkatli olmak gerekir.