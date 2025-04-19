İstanbul'da beş katlı binada yangın paniği: Çevre ilçelerden ekip yönlendirildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, yan binanın çatısına da sıçradı. Yangın çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yan binanın çatısına sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle her iki binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çatının alev alev yandığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.