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Gündem İstanbulda boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı Yakınlarını otomobille ezdi
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İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı: Yakınlarını otomobille ezdi

İstanbul Bayrampaşa'da Cengiz K., boşanma aşamasındaki eşini, annesinin evinden kaçırmaya çalıştı. Kendisine engel olan ablası ve kayınvalidesi ile bir mahalle sakinini kaçmaya çalıştığı sırada otomobille ezerek yaralayan Cengiz K., kısa sürede yakalanarak, tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı: Yakınlarını otomobille ezdi
Cengiz K. ise, kaçırdığı eşini birkaç sokak ileride bırakarak, kayıplara karıştı.

Bayrampaşa'daki olay, geçtiğimiz salı sabahı, Kartaltepe Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Cengiz K., boşanma aşamasındaki eşi Derya K.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve geldi. Cengiz K., ayrılmak istemediğini söylediği Dilek K. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Cengiz K., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Dilek K.'nın annesi ile Cengiz K.'nin ablası, engel olmaya çalıştı. Otomobille geri giderek kaçmaya çalışan koca, kayınvalidesi ve ablası ile bir mahalle sakinini ezdi. Tekerlerin altında kalan 2'si kadın 3 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Cengiz K. ise, kaçırdığı eşini birkaç sokak ileride bırakarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Cengiz K.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KAÇIRILAN KADIN SONRA GELDİ, ÜSTÜ BAŞI PARÇALANMIŞTI"

Görgü tanığı Solmaz Sofracı, "Sabah erken saatlerde uyuyorduk. Sesleri duyduk, 'çocuk kaçırılıyor' diye. İki tane bayan gördük. Biz aşağı indik, adam ileri geri girerek ezdi. Kadının ayağı ezildi, arabanın lastiğini falan kopardılar. Ben indim koştum, mahalledeki bir kişi arabayı yumrukladı. İki kadın yerde yatıyordu ben indiğimde. Sordum kadına, 'benim kardeşim ve kardeşimin çocukları' dedi. Kadın hala olarak gelmiş buraya. Mahkemeleri varmış o da boşanmak istemedi. Kapıyı da hala açmış, kızın annesi işten yeni gelmiş. İkisi yerde, bir o kadına koştum, bir diğerine. 'İçerde beş çocuk var' dedi. Saydık çocuklar tamam. Sonra, 'kızı mı kaçırdı?' dedi, kızın annesi. Ayağı kopmuştu resmen. Kadını kaçırdı, adam ablasının öldüğünü düşündü herhalde. Çünkü ablasını da ezdi. Kaçırılan kadın sonra geldi, üstü başı parçalanmıştı. Buradan eşyalarını alıp yaralı annesinin yanına gitti. Yaralıların durumu iyi değildi" dedi.

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