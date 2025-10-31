İstanbul'da bu yıl terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 1526 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da faaliyet gösteren muhtelif terör örgütlerinin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 922 şüphelinin yakalandığı belirtildi.